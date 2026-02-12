Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Dois navios de ajuda humanitária provenientes do México chegam a Havana

O navio Papaloapan, da Marinha mexicana, transportando ajuda, segundo o governo mexicano, chega à baía de Havana, em Cuba, a 12 de fevereiro de 2026.
O navio Papaloapan, da Marinha mexicana, transportando ajuda, segundo o governo mexicano, chega à baía de Havana, em Cuba, a 12 de fevereiro de 2026. Direitos de autor  Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved
Direitos de autor Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved
De Javier Iniguez De Onzono
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Presidente mexicana Claudia Sheinbaum tinha prometido enviar cerca de 814 toneladas de alimentos e outros bens para a ilha, que se encontra no meio de uma grave crise económica e humanitária, agravada pelo bloqueio americano.

Dois navios da Marinha mexicana desembarcaram na manhã de quinta-feira na estreita enseada do porto de Havana, capital de Cuba, carregados com 814 toneladas de alimentos e outros produtos para a ilha caribenha.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, tinha declarado na segunda-feira a intenção do seu governo de enviar ajuda humanitária a Cuba, que sofre com o bloqueio norte-americano às suas exportações de petróleo, o que agravou a crise que assola a população há anos.

"Vamos continuar a apoiar Cuba e vamos continuar a tomar todas as medidas diplomáticas necessárias para poder recuperar o carregamento de petróleo, porque não se pode enforcar um povo assim", disse Sheinbaum, líder do movimento de esquerda Morena.

A situação está a piorar a cada dia para a administração de Miguel Díaz-Canel, o ditador que sucedeu aos irmãos Castro e que anunciou há alguns dias que já não há combustível para fretar aviões. Isto levanta questões sobre o futuro da indústria turística da ilha, que historicamente tem fornecido oxigénio à sua economia em dificuldades, bem como outros serviços básicos, como geradores para hospitais e outras instalações essenciais.

Chile também vai enviar ajuda humanitária

Também na quinta-feira, o governo chileno anunciou que se juntará ao México no envio de ajuda humanitária a Cuba diante das sanções mais duras impostas pelos EUA contra os países que fornecem petróleo à ilha.

O ministro dos Negócios Estrangeiros chileno**, Alberto van Klaveren**, descreveu a situação como um "drama humanitário" e explicou que a assistência será financiada através do Fundo do Chile contra a Fome e a Pobreza e será canalizada através de organizações multilaterais e agências das Nações Unidas.

As pressões de Washington, que incluem a imposição de tarifas a quem fornece combustível a Cuba, agravaram os apagões e a escassez de serviços básicos, levando mesmo à suspensão temporária dos voos provenientes do Canadá e da Rússia.

A decisão surge num contexto político delicado para o governo de Gabriel Boric, que tem criticado o bloqueio norte-americano e o caráter autoritário do regime cubano, uma posição que tem gerado tensões com o Partido Comunista chileno.

Outras fontes • EFE

