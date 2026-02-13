Aliados anunciam pacote de ajuda militar de 35 mil milhões de dólares à Ucrânia

Vários aliados da NATO, incluindo a Alemanha e o Reino Unido, anunciaram um pacote de ajuda militar de 35 mil milhões de dólares para a Ucrânia, na sequência da reunião dos ministros da Defesa realizada em Bruxelas na quinta-feira.
"Podemos salvar vidas. Podemos pressionar Putin e alcançar um acordo de paz, mas só se agirmos em conjunto. Por isso, em conjunto, posso confirmar. Na UDCG de hoje, comprometemo-nos a conceder um total de 35 mil milhões de dólares em nova ajuda militar à Ucrânia", declarou John Healey, o ministro da Defesa do Reino Unido.
O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, considerou a reunião crucial, numa altura em que a Europa está a assumir mais responsabilidades e liderança dentro da Aliança.
"Para a segurança dos EUA, é vital ter uma NATO forte, mas também é vital ter uma presença europeia mais forte dentro da NATO. E é exatamente isso que está a acontecer. Estamos a aumentar os gastos na Europa e no Canadá para nos protegermos melhor", explicou.
A questão do Ártico também esteve na agenda. Na quarta-feira, a NATO lançou uma nova missão, denominada Arctic Sentry, com vista a reforçar a segurança no Extremo Norte. A missão vai coordenar as atividades dos 32 aliados na região, no âmbito de uma estratégia operacional abrangente.