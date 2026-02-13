Comissário europeu do Desporto diz "respeitar" decisão do COI de proibir participação de atleta ucraniano

O comissário europeu para o desporto, Glenn Micallef, afirmou respeitar a decisão do Comité Olímpico Internacional de desqualificar um atleta ucraniano de skeleton por causa do seu capacete personalizado com retratos de atletas ucranianos falecidos, expressando tristeza por "a situação não ter podido ser resolvida".

Vladyslav Heraskevych foi desqualificado antes da sua primeira corrida nos Jogos Olímpicos de inverno de Milão-Cortina 2026, depois de o COI o ter proibido de usar o seu capacete personalizado, que apresenta retratos de atletas ucranianos mortos na invasão total da Rússia desde o início de 2022.

O capacete não apresenta quaisquer slogans ou símbolos políticos.

Em declarações exclusivas ao programa matinal Europe Today da Euronews, Micallef disse que apreciava a decisão do COI.

"A decisão do COI é uma decisão que eu respeito", afirmou.

"Respeito particularmente o facto de Kirsty Coventry, a presidente do Comité Olímpico Internacional, ter falado com Vladyslav (Heraskevych) cara a cara, explicando a situação, tentando resolver a disputa através do diálogo".

"Também admiro o facto de, perante a situação extraordinária, (Coventry) ter apelado à comissão disciplinar para que também revogasse a acreditação e a restabelecesse", acrescentou Micallef.

O COI autorizou Heraskevych a permanecer nas instalações olímpicas de Milão e Cortina d'Ampezzo, embora sem competir.

O Comité Olímpico também disse que tinha oferecido alternativas a Heraskevych, como usar uma braçadeira preta e exibir o capacete antes e depois da corrida, mas o atleta rejeitou-as.

O capacete no centro da polémica retratava mais de 20 atletas ucranianos mortos na guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Entre eles encontram-se antigos atletas que abandonaram as suas carreiras desportivas para se juntarem às Forças Armadas ucranianas, bem como atletas civis mortos em ataques russos, incluindo menores.

"Não infringi nenhuma regra. Defendi os interesses da Ucrânia - não apenas o país, mas a memória destes atletas. Eles merecem-no", disse Heraskevych, antes de abandonar a aldeia olímpica, na quinta-feira.

O comissário europeu para o Desporto disse à Euronews estar "triste por ver que a situação não pôde ser resolvida antes da competição de uma forma que lhe permitisse expressar-se e prestar respeito aos heróis caídos na Ucrânia".

"A Ucrânia está a passar por um momento muito difícil, mas respeito a decisão do COI", acrescentou.

"Este é o preço da nossa dignidade"

Micallef afirmou que cabe ao COI e às federações definir as regras e os regulamentos das competições e que "isso é incontestável".

"O que está em causa são as mensagens e as regras das mensagens, nomeadamente para sair da Carta Olímpica", disse à Euronews.

"Neste caso específico, a regra não é dirigida a um país em particular. São regras que visam salvaguardar a segurança dos atletas, mas também uma competição justa, e eu sublinho este ponto".

Entretanto, outros atletas ucranianos pronunciaram-se sobre restrições semelhantes impostas pelo COI.

Mais dois atletas olímpicos ucranianos viram os seus capacetes impedidos de competir por motivos de "politização".

Kateryna Kotsar, esquiadora ucraniana de estilo livre, afirmou que o COI desqualificou o seu capacete devido à inscrição "Be Brave like Ukrainians".

Oleh Handei, um patinador ucraniano de velocidade em pista curta, disse que o seu capacete foi banido devido ao que o COI afirma ser um "slogan político".

"Tenho no meu capacete uma inscrição de Lina Kostenko (poetisa ucraniana): 'Onde há heroísmo, não há derrota final'", explicou Handei.

"Proibiram-na, dizendo que era um slogan político, que era sobre guerra, que não era permitido. Traduzi-o palavra por palavra para eles - não, não é um slogan político. São apenas palavras de motivação para mim, para a minha equipa e para o meu país".

Tribunal Arbitral do Desporto realiza audiência de recurso

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) começou a ouvir o recurso de Heraskevych na sexta-feira.

Embora a competição tenha começado sem ele na manhã de quinta-feira, o atleta ucraniano está a tentar ser reintegrado ou, no mínimo, uma corrida supervisionada pelo TAS.

"Estou bastante satisfeito com a forma como correu", disse aos jornalistas à porta da sede do TAS em Milão, após a sua comparência perante o tribunal. "Espero que a verdade prevaleça e sei que estava inocente".

Nas suas redes sociais, Heraskevych referiu vários casos semelhantes nos Jogos Olímpicos de 2026, em que os atletas honraram a memória dos falecidos sem serem punidos.

Na cerimónia de abertura, o piloto israelita de skeleton Jared Firestone honrou a memória dos mortos nos Jogos de Munique de 1972, usando uma kippah com os nomes dos atletas e treinadores que foram mortos.

O patinador artístico americano Maxim Naumov prestou homenagem à sua própria família após a sua atuação. Segurou uma fotografia de infância que o retratava a ele e aos seus pais, que morreram num acidente de avião em 2025.

A esquiadora canadiana Jessica Linton também trazia uma mensagem pessoal no seu capacete, "I ski for Brayden", e mostrou-a às câmaras depois da sua corrida, provavelmente em memória do esquiador Brayden Kuroda, que faleceu em 2020.

Após a sua desqualificação, Heraskevych disse que estava a receber ameaças dos russos e culpou a decisão do COI por isso.

"Acredito que estes Jogos e este ato do COI também servem como instrumento de propaganda para a Rússia", afirmou Heraskevych. "Continuo a receber muitas ameaças do lado russo".