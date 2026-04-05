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China executa cidadão francês, apesar dos esforços diplomáticos de Paris

Uma bandeira chinesa hasteada no exterior do Grande Salão do Povo em Pequim, China, na quarta-feira, 11 de março de 2026.
Uma bandeira chinesa hasteada no exterior do Grande Salão do Povo em Pequim, China, na quarta-feira, 11 de março de 2026. Direitos de autor  AP Photo/Andy Wong
Direitos de autor AP Photo/Andy Wong
De Olivier Tolachides
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O francês de 62 anos, nascido no Laos, foi condenado à morte em 2010 por fabrico, transporte, contrabando e tráfico de metanfetaminas.

Foi condenado à morte em 2010 por tráfico de droga. O francês Chan Thao Phoumy, 62 anos, nascido no Laos, foi executado na China, anunciou o Ministério francês dos Negócios Estrangeiros francês no sábado.

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A execução teve lugar em Cantão, no sul do país, "apesar da mobilização das autoridades francesas, nomeadamente para obter uma decisão de clemência, por razões humanitárias", refere o Ministério em comunicado .

No comunicado, o governo de Paris lamenta "que a defesa de Chan não tenha tido acesso à última audiência do tribunal, o que constitui uma violação dos seus direitos" e reafirma a sua oposição à pena de morte "em todo o lado e em todas as circunstâncias", apelando à "sua abolição universal".

Chan Thao Phoumy foi inicialmente condenado a prisão perpétua na sequência da sua detenção em 2005, Seria julgado novamente depois de terem surgido"novos elementos". Foi condenado à morte por fabrico, transporte, contrabando e tráfico de metanfetaminas e acusado de fazer parte de uma rede que produziu toneladas de metanfetaminas na China entre 1999 e 2003.

No seu último relatório sobre a pena de morte, publicado em 2024, a ONG Amnistia Internacional considerou que a China é "o país do mundo com o maior número de execuções", com "milhares de pessoas condenadas à morte e executadas" todos os anos.

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