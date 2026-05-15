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Israel e Líbano concordaram em prolongar cessar-fogo por mais 45 dias

Forças de segurança e os residentes inspecionam e removem os destroços espalhados pela estrada no local de um ataque aéreo israelita que atingiu um carro a sul de Beirute
Forças de segurança e os residentes inspecionam e removem os destroços espalhados pela estrada no local de um ataque aéreo israelita que atingiu um carro a sul de Beirute Direitos de autor  AP Photo/Hassan Ammar
Direitos de autor AP Photo/Hassan Ammar
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
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Israel e Líbano concordam em prorrogar o cessar-fogo por 45 dias após mais uma ronda de negociações nos EUA, afirma o Departamento de Estado.

O Líbano e Israel prolongaram na sexta-feira o cessar-fogo por 45 dias, apesar de um novo recrudescimento da violência, informou o Departamento de Estado dos EUA após ter mediado as negociações.

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“A cessação das hostilidades de 16 de abril será prolongada por 45 dias para permitir novos progressos”, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Ele afirmou que o Departamento de Estado realizaria negociações com o objetivo de chegar a um acordo político permanente nos dias 2 e 3 de junho, e que o Pentágono reuniria delegações das forças armadas dos países no dia 29 de maio.

“Esperamos que essas discussões promovam uma paz duradoura entre os dois países, o pleno reconhecimento da soberania e integridade territorial um do outro e o estabelecimento de segurança genuína ao longo da sua fronteira comum”, disse Pigott.

O cessar-fogo, já prorrogado, deveria expirar no domingo.

Os Estados Unidos, Israel e o Líbano consideram o cessar-fogo em vigor apesar da violência contínua, com Israel a bombardear novamente alvos no Líbano durante as negociações.

Israel afirma que continuará a atacar o Hezbollah, o grupo xiita cujos ataques contra Israel em solidariedade com o Irão desencadearam o conflito transfronteiriço e que não está a participar nas negociações em Washington.

Outras fontes • AP

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