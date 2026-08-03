Nigéria: homens armados raptam pelo menos 52 pessoas em ataque noturno

Homens armados raptaram pelo menos 52 pessoas, incluindo crianças, num ataque no fim de semana contra uma aldeia e uma base militar no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, disseram fontes locais à agência noticiosa AFP esta segunda-feira.

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Os raptos tornaram-se uma importante fonte de rendimento para grupos armados na Nigéria, incluindo jihadistas no nordeste e grupos criminosos.

Zamfara é um dos estados mais atingidos no noroeste do país.

Segundo moradores, os atacantes, em motocicletas, entraram na aldeia de Kasuwar Daji, na área administrativa de Kaura Namoda, por volta da meia-noite de sábado para domingo, atacando primeiro uma base militar na periferia da comunidade.

Os atacantes apoderaram-se de espingardas na base e incendiaram um veículo de patrulha militar antes de saquearem a aldeia, onde raptaram dezenas de pessoas, relataram os moradores.

“Num primeiro momento, raptaram mais de 100 pessoas”, antes de libertarem algumas, acabando por manter 52, afirmou Shehu Abdullahi, morador de Kasuwar Daji, cuja filha de 12 anos está entre os raptados.

Espaço para dormir no interior de uma escola secundária no estado de Zamfara, 27 de fevereiro de 2021 AP Photo

“Os homens armados foram de casa em casa, raptando muitas pessoas”, contou à AFP outro morador, Ahmad Usman, avançando o mesmo número de vítimas.

“Raptaram duas das mulheres dos meus filhos e levaram também duas raparigas adolescentes da minha família.”

Não há indicação de que algum militar tenha sido raptado.

Alhaji Ibrahim Musa disse à AFP que os atacantes “subjugaram a base militar destacada aqui na nossa comunidade”.

“Não é a primeira vez que estes criminosos atacam a nossa comunidade”, acrescentou, lembrando um ataque recente contra uma esquadra de polícia.

O porta-voz do Exército, Olaniyi Osoba, afirmou que as tropas “repeliram com sucesso” o ataque à base militar, durante o qual os homens armados mataram um soldado e um agente da polícia e “raptaram um número indeterminado de moradores”.

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O comunicado de Osoba atribuiu o ataque a “terroristas”, termo que o governo nigeriano utiliza para designar vários tipos de grupos armados.

Um porta-voz da polícia de Zamfara não respondeu a um pedido de comentário.

Bandos de bandidos operam em vastas zonas rurais do noroeste e centro da Nigéria, onde a presença do Estado é fraca.

São conhecidos por cobrarem “taxas” aos agricultores, roubarem gado, atacarem aldeias e estarem envolvidos em operações de mineração ilegal.