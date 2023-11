De Indrabati Lahiri

O Irão equipou recentemente a sua marinha da Guarda Revolucionária com drones para aumentar a vigilância no Estreito de Ormuz.

Recentemente, o exército americano anunciou que poderá equipar os seus navios comerciais que atravessam o Estreito de Ormuz com guardas armados. A medida surge numa tentativa de evitar que o Irão se apodere de navios civis e comerciais.

Em resposta a este anúncio, o Irão forneceu à sua marinha da Guarda Revolucionária drones, a fim de aumentar a vigilância e a pressão sobre o Estreito de Ormuz. Este estreito separa o Golfo de Omã e o Golfo Pérsico e é um dos mais importantes para o transporte mundial de petróleo.

Porque é que o Estreito de Ormuz é importante para o petróleo europeu?

Cerca de um quinto do petróleo mundial passa anualmente por este estreito. Trata-se de cerca de 20,5 milhões de barris por dia de uma variedade de produtos petrolíferos, incluindo condensados e petróleo bruto. Aproximadamente 20% do gás natural liquefeito (GNL) global também passa pelo estreito, o que representa cerca de 80 milhões de toneladas métricas.

No contexto europeu, a União Europeia importou cerca de 1,9 mil milhões de metros cúbicos de GNL do Qatar em 2022.

O Iraque exporta cerca de 21,4 milhões de toneladas de petróleo bruto para a UE. Os EUA, que são o segundo maior fornecedor de petróleo bruto da UE, representando cerca de 10% a 13% das importações de petróleo bruto, enviam cerca de 1,4 milhões de barris de petróleo bruto e condensado por dia através do Estreito de Ormuz.

File photo of the Strait of Hormuz

O canal é utilizado pela maioria dos grandes produtores de petróleo, como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Irão, o Kuwait e o Iraque.

Ao longo dos últimos anos, o Irão apreendeu e deteve vários petroleiros internacionais dos EUA, Japão, Arábia Saudita, Singapura e Coreia do Sul, entre outros, por alegadas violações da navegação. O país só libertou estes navios depois de outros países terem libertado navios iranianos anteriormente detidos.

Além disso, também tem como alvo navios mais pequenos de países como a Tanzânia e as Ilhas Marshall, sob suspeita de contrabando de petróleo ou de colisão com navios iranianos.

Como é que as sanções internacionais podem ameaçar o estreito?

Os EUA também já tentaram impor sanções ao Irão para impedir o rápido crescimento do seu projeto nuclear. Essas sanções deveram-se principalmente ao incumprimento de programas de segurança, bem como à ameaça que o programa nuclear poderia representar para o Conselho de Segurança da ONU.

A ONU, a UE e o Reino Unido não tardaram a impor as suas próprias sanções, visando sobretudo os setores nuclear, energético, dos mísseis e outras armas, da navegação, da banca, dos seguros e do comércio internacional.

Estas sanções destinavam-se sobretudo a restringir as receitas do Irão provenientes das suas exportações de petróleo e de outras indústrias, como a dos transportes marítimos.

O Irão retaliou muitas vezes ameaçando fechar ou restringir severamente o Estreito de Ormuz, paralisando efetivamente o comércio internacional de petróleo e de energia.

O atual conflito entre Israel e o Hamas suscita receios crescentes de que este se transforme num conflito mais vasto no Médio Oriente. Se assim for, o Irão poderá ficar ainda mais em apuros. Isto, porque o país tem vindo a apoiar o Hamas, bem como grupos terroristas regionais como o Hezbollah, sediado no Líbano, e os Houthi, sediados no Iémen.

Recentemente, os Houthi atacaram um navio turco no Mar Vermelho, a caminho da Índia. Estes grupos terroristas também têm sido utilizados como campos de ensaio para armas iranianas, como drones, mísseis e outros.

No caso de um conflito mais vasto no Médio Oriente, o Irão poderá ser potencialmente alvo de mais sanções internacionais por parte dos EUA e da UE devido ao seu papel no agravamento do conflito, ainda que indiretamente.

Em retaliação, o Irão poderá causar mais problemas no Estreito de Ormuz, atacando ou apreendendo mais navios ou, na pior das hipóteses, causando um bloqueio na rota de navegação.

Os drones iranianos podem afetar o petróleo europeu através do Estreito e da Rússia

A mais recente iniciativa iraniana de equipar a sua marinha com drones poderá agravar ainda mais as tensões no Estreito de Ormuz, se os EUA optarem por reforçar as medidas. Se assim for, poderá muito bem asfixiar o abastecimento de petróleo bruto à Europa, numa altura em que o continente luta para recuperar devido à guerra.

O Irão tem continuado a fornecer drones à Rússia, apesar dos múltiplos e repetidos pedidos internacionais para que páre. Isto permitiu à Rússia instalar mais fábricas para produzir em massa drones com base em modelos iranianos, com a intenção de atingir mais instalações energéticas ucranianas.

Iranian Army picture of Iran-made drones on display at a ceremony in April 2023

Embora a UE tenha reduzido drasticamente as importações de petróleo russo desde o início da guerra, o país ainda era responsável por cerca de 1,4 milhões de toneladas métricas de importações de petróleo bruto, em março de 2023.

De acordo com a Defence Intelligence Agency, o Irão já tinha exportado mais de 1700 drones das séries Mohajer e Shahed para a Rússia até agosto de 2022. Além disso, foram elaborados planos para produzir mais 6000 drones com o modelo iraniano na Rússia até ao início de 2023. Por volta de julho de 2023, a Rússia utilizava frequentemente drones iranianos nos seus ataques à Ucrânia.

PUBLICIDADE

Os drones exportados foram em grande parte contrabandeados para a Rússia utilizando a própria companhia aérea estatal do Irão, bem como uma variedade de barcos. Esta cooperação foi mais longe, com Moscovo a manifestar o interesse em adquirir mísseis balísticos ao Irão.