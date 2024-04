Ataques ucranianos às refinarias de petróleo russas: qual é o impacto?

De Aleksandar Djokic

Os ataques com drones às refinarias de petróleo russas e o seu impacto económico tornaram-se uma das campanhas ucranianas mais bem sucedidas.

O ano passado foi marcado por um otimismo generalizado em relação ao esforço de guerra ucraniano, mas este ano acontece exatamente o oposto, com um pessimismo sombrio a pairar sobre o panorama da informação. Há quem acredite que ambos os pontos de vista foram - e são - exagerados.

A julgar pela tendência atual da guerra, a Rússia pode ter ganho vantagem. Embora esta tendência geral possa ser invertida com o restabelecimento da ajuda dos EUA à Ucrânia, os ataques com drones às refinarias de petróleo russas e o seu impacto económico tornaram-se uma das campanhas ucranianas mais bem sucedidas.

À medida que a guerra na Ucrânia ultrapassa a marca dos dois anos, a intensidade do conflito armado entre Moscovo e Kiev não abranda. Enquanto a Rússia está a aumentar os bombardeamentos nas linhas da frente ucranianas e os ataques com mísseis à rede energética do país, a Ucrânia tem-se concentrado em ataques com drones às refinarias de petróleo russas e à sua frota do Mar Negro. Ambos têm impactos económicos distintos.

Ataques com drones contra a Rússia

De janeiro e até ao final de março, as forças armadas ucranianas lançaram 23 ataques contra refinarias de petróleo e instalações de armazenamento russas. Washington não tem apoiado os ataques, uma vez que vão contra a estratégia geral da administração Biden, segundo a qual a Ucrânia não deve levar a guerra para solo russo.

No entanto, como afirmou recentemente o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy numa entrevista ao Washington Post: "A reação dos EUA não foi positiva... Utilizámos os nossos drones. Os EUA só podem limitar a utilização do armamento que forneceram à Ucrânia, explicou Zelenskyy, o que não é o caso na campanha contra as infra-estruturas petrolíferas russas.

Até à data, a Ucrânia colocou temporariamente fora de serviço 16% da produção russa de combustível para motores. A fábrica de Volgogrado, por exemplo, foi gravemente danificada e, segundo o Kommersant, a sua reparação poderá durar, aproximadamente, até ao início do verão. Outras não sofreram danos graves, como a refinaria de petróleo de Ilsky, que foi reparada em menos de um mês.

Refinarias de petróleo desempenham um papel crucial na economia russa

Estas greves vão provocar muitos danos e será extremamente difícil repor as refinarias em funcionamento. As refinarias dependem de tecnologia sofisticada e de muitos componentes importados".

As refinarias de petróleo russas desempenham um papel crucial na economia do país e na sua presença energética global. Estas refinarias transformam o petróleo bruto em vários produtos petrolíferos, incluindo gasolina, gasóleo e combustível para aviação, para satisfazer tanto o consumo interno como os mercados internacionais de exportação.

Sendo um dos maiores produtores de petróleo do mundo, a Rússia depende fortemente da sua capacidade de refinação para manter a sua posição no panorama energético mundial.

Os ataques ucranianos às refinarias de petróleo russas perturbaram este setor vital, causando perdas imediatas de produção e danos nas infra-estruturas. Estes ataques não visam apenas as infra-estruturas económicas da Rússia, mas constituem também uma medida estratégica da Ucrânia para retaliar contra a agressão russa. Como resultado dos ataques, as refinarias russas estão a enfrentar desafios operacionais, levando a uma redução da produção e a perturbações na cadeia de abastecimento.

"Como a capacidade de importação russa de produtos petrolíferos refinados é limitada a curto prazo, uma vez que as refinarias estão preparadas para exportar, esta é uma forma bastante inteligente de causar perturbações no mercado russo com um impacto limitado a nível global", disse Aslak Berg, investigador do Centro para a Reforma Europeia, à Euronews.

Um homem pesca no gelo do Golfo da Finlândia, tendo como pano de fundo os tanques de armazenamento de petróleo de São Petersburgo Dmitri Lovetsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

De acordo com Berg, a estratégia da Ucrânia tem sido, até agora, atacar as refinarias de petróleo russas e não as instalações de produção de petróleo bruto ou as plataformas de exportação da Rússia.

"Os ucranianos têm atacado as refinarias e não as instalações russas de produção ou exportação de petróleo bruto. Isto causa problemas ao mercado interno russo de produtos refinados, mas para o resto do mundo, o declínio das exportações russas de produtos será compensado pelo aumento das exportações de petróleo bruto", explicou Berg.

Quando os funcionários dos EUA expressaram o seu desacordo com esta campanha ucraniana em particular, alguns analistas supuseram imediatamente que este ceticismo vindo de Washington está ligado ao receio de um potencial aumento dos preços da gasolina e do gasóleo nos EUA durante um ano eleitoral importante.

Devido à capacidade de refinação global ainda limitada, outras refinarias fora da Rússia podem estar limitadas a aumentar a sua capacidade de refinação e compensar as perturbações na Rússia", Giovanni Staunovo, analista de matérias-primas da UBS Global Wealth Management, disse à Euronews.

"Alguns participantes no mercado não fazem a distinção ou estão preocupados com o facto de os ataques de drones poderem também visar os terminais de exportação de crude num futuro próximo. Por isso, vemos também os preços do crude a reagir", disse Staunovo.

Dependendo do alcance da campanha de drones ucranianos, o impacto negativo que os ataques estão a ter na economia interna russa, que já reduziu as exportações de produtos petrolíferos refinados a partir de 1 de março para satisfazer a procura interna e evitar um cenário de subida dos preços da gasolina e do gasóleo, pode mudar e ter um impacto maior no mercado mundial.

Ucrânia tem de estar consciente dos custos potenciais para o mercado petrolífero mundial

Jens Nordvig, fundador e diretor executivo da Exante Data, explicou o potencial cenário à Euronews: "Se estes ataques se mantiverem e gerarem dificuldades de exportação de crude, seria lógico assumir que podemos ter um acréscimo de 5-10 nos preços globais do petróleo, tanto pelo efeito direto da oferta como pela incerteza adicional que se reflete nos prémios de risco, levando-nos até aos 90 no Brent".

A Ucrânia tem de encontrar um equilíbrio delicado entre o desejo de infligir o máximo de danos possível à economia russa e, ao mesmo tempo, planear os ataques de forma a ter o menor impacto possível no mercado mundial de petróleo refinado e bruto.

Ao mesmo tempo, Kiev tem de prestar atenção à forma como o mercado reage à sua campanha de ataques com drones, porque tem de ter em conta os interesses dos seus parceiros. Afinal de contas, a própria existência da Ucrânia depende das suas relações diplomáticas com os seus parceiros ocidentais.