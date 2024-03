Millennials vão tornar-se a "geração mais rica da história"

Nos próximos 20 anos, os millennials poderão vir a herdar muitos milhões de propriedades e ativos imobiliários transmitidos pelos antepassados.

A geração do milénio poderá vir a ser a geração mais rica de sempre, de acordo com o relatório de riqueza de 2024 da consultora imobiliária Knight Frank.

Definidos em termos gerais como os nascidos entre 1981 e 1996, os millennials, também conhecidos como Geração Y, poderão vir a beneficiar de uma fortuna considerável nos próximos 20 anos, devido às propriedades e outros ativos acumulados pelos seus pais e avós. Só nos Estados Unidos, este valor poderá ascender a cerca de 90 mil milhões de dólares (83,1 mil milhões de euros).

"Quando a geração silenciosa (nascida de 1925 a 1945), os baby boomers (1946 a 1964) e o grupo mais velho da Geração X (1965 a 1979) morrerem, serão libertados 2,5 mil milhões de libras esterlinas (2,9 mil milhões de euros) em património imobilizado nas suas casas", afirma o relatório, segundo o Yahoo Finance.

Liam Bailey, diretor mundial de investigação da Knight Frank, considera que o afluxo de riqueza à geração mais jovem contribuirá provavelmente para aumentar os investimentos sustentáveis e a redução consciente da pegada de carbono.

"A geração do milénio parece ter percebido a mensagem quando se trata de reduzir o consumo - 80% dos homens e 79% das mulheres inquiridos dizem que estão a tentar reduzir a sua pegada de carbono", afirmou Bailey, segundo o Guardian.

Poderá uma herança ser suficiente para amortecer os atuais choques económicos?

Embora seja provável que a herança venha a acrescentar um bom dinheiro às finanças da geração do milénio, a realidade atual é muito mais sombria. A geração do milénio já sofreu uma série de choques, como o Brexit, a pandemia, a crise do custo de vida, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a consequente crise energética. Mais recentemente, a guerra entre Israel e o Hamas e os ataques no Mar Vermelho também contribuíram para o aumento da incerteza económica e geopolítica.

Vários dos factores acima referidos também conduziram ao aumento da inflação, tendo a inflação no Reino Unido atingido um máximo de 41 anos de 11,1% em outubro de 2022. Embora tenha diminuído significativamente desde então, atingindo 4% em janeiro de 2024, ainda é o dobro da meta de 2% do Banco da Inglaterra.

Por sua vez, isto conduziu a taxas de juro mais elevadas, à medida que o Banco de Inglaterra tenta controlar a inflação. As taxas hipotecárias também aumentaram. O preço dos imóveis fez com que muitos millennials afirmassem não ter meios para comprar uma casa neste momento.

A crise do custo de vida também contribuiu para que muitos millennials afirmassem que vivem mês a mês com o seu salário e que não podem contribuir muito para contas de poupança ou fundos de pensões. Este facto contrasta com a imagem estereotipada do millennial médio que desperdiça o seu dinheiro em cafés caros e outros luxos.

De acordo com o relatório de auditoria intergeracional 2023 da Resolution Foundation: "Os Millennials nascidos no final da década de 1980 ganhavam, em média, menos 8% aos 30 anos do que os seus homólogos da Geração X quando tinham a mesma idade".

Os Millennials são mais optimistas quanto ao crescimento dos rendimentos

No entanto, nem tudo é desgraça e tristeza, com o inquérito Next Generation Survey da Knight Frank a sublinhar que 75% dos millennials do sexo masculino com elevado património líquido (HNWI) esperam que a sua riqueza aumente nos próximos 12 meses.

No que diz respeito às mulheres, 64% das millennial HNWIs do sexo feminino esperavam o mesmo. Este número aumentou para 81% das mulheres, quando se tratou da geração seguinte, a Geração Z, com metade destas a revelar que esperava um "crescimento significativo".

É provável que isto se deva ao facto de vários investidores sentirem que as políticas dos bancos centrais para conter a inflação têm funcionado bastante bem até agora, com o processo de desinflação a acelerar nos últimos meses. A perspetiva de cortes nas taxas de juro por parte de vários bancos centrais importantes algures este ano também contribuiu para o sentimento positivo.

Apesar de vários choques económicos, várias ações, especialmente as dos EUA, também tiveram um bom desempenho. As empresas de inteligência artificial têm sido algumas das mais bem sucedidas, gerando um interesse considerável, com empresas como a Nvidia a terem um desempenho particularmente bom, bem como as "sete magníficas" da bolsa dos EUA em geral.

Bailey afirmou: "A melhoria das perspetivas em matéria de taxas de juro, o desempenho robusto da economia dos EUA e uma subida acentuada dos mercados de ações contribuíram para a criação de riqueza a nível mundial. No final de 2023, havia 4.2% mais indivíduos de património líquido ultra-alto (UNHWIs) do que no ano anterior, com quase 70 investidores muito ricos cunhados todos os dias, elevando o total global para pouco mais de 626,619".

De acordo com o Relatório sobre a Riqueza, esta tendência deverá manter-se, prevendo-se que o número de pessoas ricas em todo o mundo cresça cerca de 28,1% até 2028. A Malásia deverá registar um crescimento de 35%, a Indonésia 34%, a Índia 50% e a China continental 47%. No entanto, a nível global, este valor é ainda inferior ao aumento de 44% registado nos cinco anos até 2023.

Os millennials também estão mais optimistas quanto a uma maior subida dos preços das casas, o que poderá fazer com que os valores das suas propriedades e dos seus investimentos imobiliários aumentem significativamente quando os herdarem das gerações anteriores.

"O grupo de indivíduos ricos, em expansão, vê com bons olhos o sector imobiliário. Quase um quinto (19%) dos UHNWI planeia investir em imóveis comerciais este ano, enquanto mais de um quinto (22%) planeia comprar imóveis residenciais. O crescimento durante o período de previsão oferece várias oportunidades para os investidores, em especial para os promotores capazes de oferecer imóveis que se adaptem aos gostos em mutação dos recém-formados", afirmou Bailey.