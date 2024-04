Qual é o nível de literacia financeira dos europeus? Não é alto - mas quem sabe mais?

Os cidadãos da UE não são um exemplo quando se trata de literacia financeira. Quase metade não tem uma compreensão dos conceitos financeiros básicos, incluindo a inflação.

PUBLICIDADE

Um terço dos europeus não percebe como funciona a inflação, segundo um inquérito do Eurobarómetro. O mesmo inquérito revelou que apenas 18% dos cidadãos da UE conseguiram mostrar um elevado nível de literatura financeira.

Segundo o inquérito, 65% dos cidadãos da UE têm consciência de que, em tempos de inflação positiva, o poder de compra do seu dinheiro diminui, o que significa que podem comprar menos do que antes com a mesma quantidade de dinheiro.

A falta de conhecimento sobre a inflação pode ser vista como preocupante

Em outubro de 2022, a inflação homóloga na UE atingiu níveis nunca antes vistos nas quatro décadas anteriores em 11,5%. Enquanto o aumento do custo de vida era a preocupação mais premente para 93% dos europeus naquela altura, aparentemente um terço dos cidadãos da UE não sabe como a inflação afeta as suas vidas.

O inquérito do Eurobarómetro, realizado em março e abril de 2023, incluiu questões sobre o conhecimento financeiro e o comportamento para medir a literacia financeira em todos os países da UE.

Apenas cerca de um quarto dos inquiridos (26%) na UE responderam corretamente a pelo menos quatro das cinco questões sobre conhecimento financeiro. Metade respondeu apenas duas ou três perguntas corretamente, com outro quarto a encontrar questões particularmente desafiadoras.

Os melhores desempenhos foram da Holanda (43%), Dinamarca (40%), Finlândia (40%) e Estónia (39%) onde cerca de quatro em cada 10 inquiridos apresentam um elevado nível de conhecimento financeiro.

A Roménia e Portugal reportaram as piores pontuações em níveis elevados de conhecimento financeiro em 13% e 16%, respetivamente.

Entre as quatro grandes economias da UE, apenas a Alemanha teve uma pontuação superior à média da UE neste indicador. Embora as pontuações da França e da Itália tenham ficado ligeiramente abaixo da média da UE, este número foi visivelmente baixo em Espanha, com 19%.

Em sentido contrário, a proporção com uma pontuação baixa foi mais elevada em Chipre e Roménia (ambos 30%), seguindo-se a Grécia (29%) e Portugal (28%).

Antes de olhar para os detalhes, gostaria de testar os seus conhecimentos financeiros? Eis as perguntas do Eurobarómetro!

O inquérito revelou que 35% não perceberam como a inflação reduz o seu poder de compra. A questão era:

- “Vai receber um presente de [1.000 euros] num ano e, ao longo desse ano, a inflação fica nos 2%. Daqui a um ano, com os [€1.000], poderá comprar..."?

Na UE, 22% disseram que poderiam comprar o mesmo valor, e 7% responderam que poderiam comprar mais do que hoje. Seis por cento dos participantes não tiveram resposta.

A proporção que respondeu corretamente a esta pergunta (“Menos do que poderia comprar hoje”) ficou abaixo dos 60% em Chipre, Portugal, Grécia, Roménia e Itália, enquanto a Finlândia e a Estónia tiveram a quota mais elevada, com 84%.

Outra questão era sobre a compreensão dos juros simples e compostos:

“Imaginem que alguém punha 100 euros numa conta poupança com uma taxa de juro garantida de 2% ao ano. Não fazem mais pagamentos nesta conta e não levantam nenhum dinheiro. Quanto ficaria na conta no final de cinco anos, uma vez feito o pagamento dos juros?”

O número de inquiridos na UE que responderam corretamente a esta questão (“Mais de [110€]”) foi de 45%. Surpreendentemente, 19% referiram que “menos de [110€]” estaria na conta.

Quanto ao entendimento do valor da diversificação no investimento, 56% responderam corretamente quando lhes foi pedido que completassem esta frase: "É provável que seja um investimento num vasto leque de “ações da empresa”.

A resposta foi “menos arriscada que um investimento numa única ação”.

PUBLICIDADE

A parte do comportamento financeiro incluiu as seguintes três questões com respostas de “concordo ou discordo”, que não eram desafiadoras.

● Antes de comprar algo, considero cuidadosamente se posso pagar

● Acompanho e monitorizo as minhas despesas

● Estabeleci objetivos financeiros de longo prazo e esforço-me para alcançá-los

A literacia financeira global: a mais alta dos Países Baixos, a mais baixa da Finlândia

A literacia financeira global baseia-se no conhecimento financeiro e nas pontuações de comportamento. Em média, em toda a UE, 18% dos inquiridos têm uma pontuação elevada para o seu nível global de literacia financeira, 64% têm uma pontuação média e 18% uma pontuação baixa.

PUBLICIDADE

A proporção com nota elevada variou entre 11% em Portugal e Letónia a 27% na Dinamarca, Eslovénia e Suécia, e 28% na Holanda.

Pelo contrário, a proporção com uma pontuação baixa foi a mais elevada na Finlândia (27%), Letónia (24%), Bélgica (22%) e Espanha (22%).

O que há de errado com a Finlândia?

O caso da Finlândia é interessante. A Finlândia teve quase a melhor pontuação em conhecimento financeiro, mas apresentou a pior pontuação no comportamento financeiro. Isso afetou a sua pontuação geral de literacia financeira.

Para ilustrar, quando os participantes foram questionados se acompanham e monitorizam as suas despesas, apenas 16% na Finlândia responderam que “concordam completamente”. Esta foi uma pontuação atípica, uma vez que a média da UE era de 49%.

Os cidadãos finlandeses também tiveram pontuações muito baixas noutras questões relativas ao comportamento financeiro.

PUBLICIDADE

A literacia varia consoante o género, a educação e a idade

Olhando para os resultados a nível sociodemográfico, a proporção com uma pontuação elevada na literacia financeira global é maior entre:

● homens (24% em comparação com 13% das mulheres)

● inquiridos com idade superior a 39 anos (20%, em comparação com 13% dos 18 aos 24 anos e 16% dos 25 aos 39 anos)

● inquiridos com um nível de escolaridade elevado (26%, em comparação com 16% dos com nível médio e 12% para os com baixo nível de escolaridade).

A UE está a trabalhar para garantir que os seus cidadãos tenham os conhecimentos e as competências de que necessitam para tomar boas decisões financeiras.