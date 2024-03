Pipocas, cadáveres, jacarés. Sabe o que têm em comum?

Já ouviu falar do indicador de cadáveres não reclamados e do indicador de cortes de cabelo japoneses? A maioria das pessoas não.

A resposta é: indicadores económicos.

Quando se pensa em indicadores económicos, a maioria das pessoas salta para os mais comuns, como o Produto Interno Bruto (PIB), a balança de pagamentos, as taxas de juro ou de câmbio. Mas sabia que, para além destes, existem vários indicadores pouco conhecidos, que podem revelar coisas fascinantes sobre uma economia?

Enquanto os principais indicadores acima referidos nos dizem mais sobre a situação macroeconómica de um país, os indicadores mais raros abaixo podem ser mais subtis, informando-nos sobre as tendências e o sentimento dos consumidores, bem como sobre o nível de vida.

Muitos deles são, portanto, especialmente relevantes em períodos de recessão económica e de perspetivas sombrias, uma vez que nos podem dizer como as pessoas estão a lidar com a situação. Como tal, também podem ser vistos como indicadores de uma recessão.

Abaixo estão alguns dos indicadores económicos mais estranhos e o que eles nos podem dizer sobre um país.

Indicador de cadáveres não reclamados

O indicador de cadáveres não reclamados diz basicamente que, em tempos de crise financeira, os membros da família optam por não reclamar os cadáveres, a fim de poupar nos custos do funeral, que podem ser frequentemente muito elevados. O resultado é que o Estado paga as despesas de funeral.

Assim, quanto maior for o número de cadáveres não reclamados, mais sombrias serão as perspetivas económicas. A título de exemplo, em 2009, em plena crise financeira, quando os despedimentos estavam a disparar, cidades americanas como Detroit e Los Angeles registaram um aumento do número de cadáveres não reclamados.

Albert Samuels, investigador-chefe da morgue do condado de Wayne, no Michigan, disse na altura, segundo o The Times: "Nunca vi tantos corpos não reclamados em 13 anos de trabalho. Começou a acontecer quando a economia entrou em crise no ano passado. Nunca vi tanta gente a lutar para dar às pessoas o seu último lugar de descanso".

De acordo com o relatório 2024 Cost of Dying da empresa britânica de serviços financeiros SunLife, o custo geral da morte no Reino Unido aumentou 5% em relação a 2023, atingindo agora cerca de £ 9,658 (€ 11,346.5). Este valor inclui coisas como um serviço funerário simples, taxas de administração de património, bem como itens opcionais, como um encontro pós-funeral.

Indicador de pipocas com manteiga

O indicador de pipocas com manteiga pode ser visto como um índice contra-cíclico do estado da economia, pois diz essencialmente que, em tempos de recessão, as vendas de pipocas com manteiga nos cinemas aumentam.

Isto deve-se em grande parte ao facto de mais pessoas irem ver filmes, independentemente da sua qualidade, numa tentativa de escapar às preocupações do dia a dia e às ansiedades financeiras.

Patrick Corcoran, antigo porta-voz da Associação Nacional de Proprietários de Cinemas, segundo o Entertainment, afirmou: "De um modo geral, quando ocorrem recessões económicas, assistimos a um aumento das bilheteiras e da assistência em seis das oito últimas recessões.

"As pessoas procuram alívio para esquecer os seus problemas, por isso vão ao cinema, que é a forma de entretenimento mais barata."

De acordo com a Motion Picture Association of America, esta tendência de aumento das vendas de filmes também foi observada durante as recessões de 1981-82 e 1973-74.

Indicador da população de jacarés

O indicador da população de jacarés diz que, em tempos de dificuldades financeiras, menos pessoas abastadas gastam em artigos de luxo como malas, sapatos ou relógios de pele de jacaré. Como resultado, as populações de jacarés em quintas aumentam drasticamente, especialmente em locais onde são abundantes, como o Louisiana, a Florida, o Texas e a Geórgia, nos EUA.

Por exemplo, a bolsa Birkin 20 em Vert D'eau Matte Alligator, lançada em 2023, foi vendida por $115.570 (€105.761,00) num leilão da Sotheby's em Hong Kong, em outubro de 2023.

Durante a recessão de 2008-2009, grandes designers como a Hermes também compraram vários curtumes nos EUA. Isto permitiu-lhes comprar peles de forma agressiva aos criadores de crocodilos, o que acabou por se transformar efetivamente numa situação de açambarcamento.

Esta situação conseguiu colocar mais pressão sobre vários outros designers, como o designer de calçado de luxo Manolo Blahnik. Alguns designers também optaram por se afastar completamente dos produtos de pele de jacaré, levando a que a sua população aumentasse ainda mais.

Relativamente ao custo de produção dos produtos de pele de crocodilo, George D. Malkemus III, presidente da Manolo Blahnik, segundo o New York Times, afirmou: "Sempre que vou à Neiman Marcus e digo que todos os anos o preço está a subir, eles lutam comigo com unhas e dentes. Dizem: 'Não vou gastar 4.000 dólares (3.660 euros) por um sapato de crocodilo'".

O indicador do número de picadas de mosquito

O indicador do número de picadas de mosquito diz que, à medida que o número de casas vazias e mal conservadas aumenta, o mesmo acontece com as populações de mosquitos, devido aos jardins das traseiras, às piscinas estagnadas e à relva não cortada. Assim, o aumento das populações e das picadas de mosquitos, neste contexto, pode ser um sinal de um mercado imobiliário disfuncional.

Em novembro de 2023, a Inglaterra e o País de Gales tinham cerca de 261.189 propriedades vazias, um aumento de 12.556 em relação ao ano anterior.

Um porta-voz do Departamento de Nivelamento, Habitação e Comunidades disse, conforme relatado pelo The Guardian: "Todas as crianças merecem um lugar seguro e decente para chamar de lar. Estamos a gastar mil milhões de libras para combater o problema dos sem-abrigo e colocar as famílias em alojamento permanente, e reduzimos o número de casas vazias de longa duração em mais de 50.000 desde 2010.

"Demos às autarquias o poder de aumentar o imposto municipal até 300% sobre as propriedades vazias de longa duração e de tomar posse de casas vazias através de ordens de compra obrigatória e de ordens de gestão de habitações vazias."

Indicador do primeiro encontro

O indicador do primeiro encontro diz que as pessoas são geralmente mais propensas a convidar outras para sair durante uma recessão, devido ao facto de se sentirem mais sozinhas ou ansiosas. Em 2008, o site de encontros online Match.com registou o seu quarto trimestre mais robusto dos últimos sete anos.

Outros serviços de encontros, como o Amy Laurent International, também registaram um aumento de 40% no número de mulheres no mercado dos encontros entre novembro de 2008 e fevereiro de 2009.

Pepper Schwartz, professor de sociologia da Universidade de Washington e especialista em relações do Perfectmatch.com, afirmou, segundo o New York Times: "Numa altura em que o dinheiro é escasso ou incerto, quando as pessoas estão a avaliar as suas prioridades, não querem passar por isso sozinhas. Quando não temos a certeza do que nos espera, o amor parece ainda mais importante".

Em tempos de recessão, as pessoas também podem não querer gastar dinheiro em bares e eventos sociais, para conhecer pessoas na vida real. Esta tendência também contribui para o aumento das aplicações e sites de encontros durante as recessões económicas, uma vez que tendem a ser mais baratos, com um leque muito mais vasto de pessoas disponíveis.

Indicador do corte de cabelo japonês

O indicador do corte de cabelo japonês diz que as mulheres japonesas usam o cabelo comprido quando a economia está a melhorar e curto quando há uma recessão. Por exemplo, quando o Japão enfrentou uma recessão económica na década de 1990, mais mulheres tendiam a ter o cabelo mais curto, normalmente acima da clavícula. Este facto foi novamente observado durante a recessão de 2008-2009.

Isto pode dever-se ao facto de os cuidados com o cabelo serem vistos como um luxo em alguns casos, especialmente quando o dinheiro é escasso para a maioria das pessoas, levando assim a estilos mais curtos e mais fáceis de manter durante as recessões.

De acordo com um inquérito realizado pela empresa de cosméticos Kao, um terço dos inquiridos do Reino Unido revelou que as idas ao salão de cabeleireiro os faziam sentir mais confiantes em relação a si próprios. Quase 70% dos inquiridos acreditam também que ir ao salão é uma oportunidade fundamental para cuidar de si próprios, enquanto 51% consideram que o seu cabeleireiro é tão próximo deles como um amigo.

Peter F. Pfister, presidente da associação comercial Intercoiffure Mondial, afirmou, conforme relatado pela Kao: "Quando as pessoas vão ao salão, não estão apenas a pagar por um bom corte de cabelo, mas também por "serem mimadas" ou por um "tempo fora da vida quotidiana."

Indicador armas-para-caviar

O índice armas-caviar mede o montante dos fundos gastos pelos governos em jactos de combate (armas), versus o montante gasto pela elite global em jactos privados (caviar). Este indicador pode esclarecer consideravelmente os períodos de tensões geopolíticas latentes, em que os orçamentos de defesa podem ser aumentados, bem como os períodos de relativa calma global, em que os ricos podem gastar mais prodigamente.

Por exemplo, no final da década de 1980, em resultado dos fundos de defesa remanescentes da Guerra Fria, o índice de armas para caviar aumentou devido à continuação das elevadas despesas com aviões de combate. No entanto, no final da década de 1990 e no início da década de 2000, voltou a cair, devido ao boom das "dot.com" e a uma relativa sensação de calma global.

É de notar que este pode não ser um índice muito fiável, devido ao desfasamento temporal entre as encomendas de aviões e os prazos de entrega efectivos.

Richard Aboulafia, analista do Teal Group e criador deste indicador, segundo a Slate, afirmou: "Os orçamentos da defesa aumentam com as ameaças e a perceção das ameaças, e o dinheiro é filtrado, sendo os aviões normalmente entregues dois anos depois de serem encomendados."