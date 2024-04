Cerca de 75% dos empregadores de 21 países europeus não conseguiram encontrar trabalhadores com as competências adequadas em 2023, um valor muito superior aos 42% registados em 2018.

A escassez de competências está a tornar-se cada vez mais um problema grave para os empregadores em toda a Europa, tal como ilustrado por diferentes inquéritos. Em 2023, 54% das pequenas e médias empresas (PME) da UE referiram que as dificuldades em encontrar trabalhadores com as competências adequadas eram um dos seus problemas mais graves, de acordo com o Eurostat.

O ManpowerGroup, uma empresa global de soluções de mão-de-obra, também concluiu que três em cada quatro empregadores em 21 países europeus não conseguiam encontrar as competências de que necessitavam. Esta percentagem era de 42% em 2018, o que corresponde a um aumento de 79% nos últimos cinco anos.

O inquérito, publicado em outubro de 2023, mostrou que a escassez de talentos é um desafio global significativo. "Os números do nosso inquérito anual sobre a escassez de talentos aumentaram drasticamente, uma vez que a necessidade de trabalhadores qualificados está a tornar-se cada vez mais premente", disse Mara Stefan, vice-presidente da Global Insights no ManpowerGroup, à Euronews Business.

A escassez também afetou os países europeus. Em média, em 21 países europeus, 75% dos empregadores referiram dificuldades em preencher os postos de trabalho, variando entre 59% na Finlândia e 82% na Alemanha e na Grécia.

"Na Europa, assistimos a uma diminuição do desemprego, o que significa que não há trabalhadores qualificados em número suficiente para preencher os postos de trabalho existentes ou novos. Para agravar esta situação, a Europa tem uma população envelhecida, com um declínio global das taxas de natalidade que contribui ainda mais para as lacunas de competências e talentos a que assistimos atualmente", sublinhou.

"Isto explica, em parte, o facto de a Alemanha apresentar uma maior escassez de talentos do que a Finlândia. Em 2023, a taxa de desemprego da Alemanha era de 3,0%, enquanto a da Finlândia era de 7,0%, o que resultava num grupo mais pequeno para encontrar mão-de-obra qualificada", acrescentou Mara Stefan.

Em 2018, a média foi de apenas 42% nestes países, variando entre 18% na Irlanda e 81% na Roménia. Com exceção da Roménia, a percentagem de empregadores que não conseguiram encontrar as competências de que necessitavam aumentou substancialmente entre 2018 e 2023.

Aumento significativo na Irlanda, no Reino Unido, em Espanha e em França

Este aumento foi superior a 50 pontos percentuais na Irlanda, no Reino Unido, em Espanha e em França. Por exemplo, passou de 18% para 81% na Irlanda e de 19% para 80% no Reino Unido.

O aumento foi também superior à média europeia nos Países Baixos (47 pp), Noruega (44 pp), Suíça (40 pp), Bélgica (39 pp) e Itália (38 pp).

Empregadores europeus: A falta de pessoal é um problema grave

O inquérito Eurobarómetro, realizado no final de 2023, fornece informações abrangentes sobre a escassez de pessoal. Cerca de 54 % das PME da UE identificaram as dificuldades em encontrar trabalhadores com as competências adequadas como um dos três principais problemas mais graves para a sua empresa.

Esta percentagem variava entre 28% na Turquia e 68% na Bélgica. Este valor era igual ou superior a 50% em 20 dos 34 países, o que indica que a escassez de competências é um problema comum e grave.

Este foi, de longe, o problema grave mais identificado pelas empresas, seguido dos obstáculos regulamentares ou dos encargos administrativos (34%).

Os técnicos são os mais necessários

Um terço das PME desempenha funções de técnico. No entanto, estas empresas deparam-se normalmente com uma escassez de pessoal com formação técnica, como trabalhadores de laboratório e mecânicos. Quase metade (42%) das PME europeias declararam enfrentar escassez de técnicos. Esta é, de longe, a função profissional mais identificada com escassez de competências.

Para as PME com especialistas em atendimento ao cliente, cerca de 23% dos inquiridos afirmaram que havia uma escassez de competências para os cargos. Esta função inclui profissionais de vendas, consultores de clientes, rececionistas, etc.

Principais razões subjacentes à escassez de competências

Em média, 56% dos empregadores da UE responderam que havia poucos ou nenhuns candidatos quando questionados sobre as principais razões para a escassez de competências, de acordo com o inquérito Eurobarómetro.

Este foi o fator predominante, variando entre 18% na Suécia e 73% na Bélgica. Todos os países nórdicos registaram valores mais baixos do que a média da UE na identificação da falta de candidatos, enquanto a Noruega e a Dinamarca se aproximaram da média.

Entre os "quatro grandes" da UE - Espanha, França, Itália e Alemanha - registaram-se valores ligeiramente mais elevados do que a média da UE.

As principais razões apontadas pelos empregadores foram o facto de os candidatos não possuírem as qualificações, competências ou experiência adequadas, seguida de perto pela falta de candidatos, com 54%. Na UE, a percentagem variou entre 41% em França e 70% na Estónia, o que indica como a questão da falta de competências se generalizou.

O Reino Unido registou valores mais baixos do que a média da UE em ambos os indicadores.

Porque é que a escassez de pessoal e de competências está a aumentar? Desafios interligados

A Comissão Europeia sublinhou que a escassez de mão de obra e de competências tem vindo a aumentar em todos os Estados-Membros desde há quase uma década. Esta escassez deve-se principalmente a

alterações demográficas

procura de novas competências associadas à evolução tecnológica

desafios relacionados com as condições de trabalho

"De um modo geral, o mercado de trabalho apertado em 2023 significa que muitos enfrentam desafios para encontrar pessoas com as competências técnicas e sociais necessárias. O investimento na melhoria das competências, na requalificação e na preparação das pessoas para os empregos do futuro tornou-se - e continuará a ser - mais importante e deve estar no topo da agenda de todos os líderes empresariais", explicou Mara Stefan do ManpowerGroup.

A população em idade ativa da UE diminuiu de 269 milhões em 2012 para 264 milhões em 2021. Prevê-se uma perda de mais 35 milhões de pessoas até 2050, de acordo com o relatório "Analysis of Labour and Skills Shortages" (Análise da escassez de mão de obra e de competências) da Business Europe, com sede em Bruxelas, que sublinha que os desafios estão interligados.

O relatório concluiu que a orientação insuficiente dos currículos de ensino e formação em relação às necessidades do mercado de trabalho é outra componente que conduz à escassez de trabalhadores com as qualificações adequadas.

A metodologia do Inquérito sobre a Escassez de Talentos foi alterada para 2022, passando de uma abordagem baseada no telefone para uma abordagem online. Embora as mudanças de metodologia possam ter impacto nos resultados, "a maior subida de 45% para 69% ocorreu antes desta mudança de metodologia", acrescentou Stefan.