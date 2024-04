De Piero Cingari

Na sequência da recente ofensiva do Irão contra Israel, os investidores têm estado nervosos, especulando sobre as potenciais ramificações para as mercadorias. Eis uma análise da situação e dos seus possíveis impactos.

No sábado, 13 de abril, o Irão lançou 300 drones e mísseis aéreos em direção a Israel, numa ação de retaliação. Embora as defesas israelitas, reforçadas pelo apoio dos EUA, do Reino Unido e dos aliados europeus, tenham neutralizado 99% das ameaças, o incidente suscitou preocupações quanto à escalada das tensões no volátil Médio Oriente.

Na sequência do ataque, a Casa Branca opôs-se claramente a quaisquer ataques de retaliação israelitas contra o Irão, com o objetivo de evitar uma nova escalada para uma guerra regional. No entanto, o gabinete de guerra israelita continua dividido sobre como e quando responder, uma situação que acrescenta camadas de incerteza a uma situação já de si precária.

Apesar da defesa bem sucedida de Israel contra os ataques do Irão, as tensões geopolíticas no Médio Oriente continuam inabaláveis, colocando potenciais riscos para os mercados mundiais de produtos de base.

Impacto nos preços do petróleo

Na manhã de segunda-feira, os preços do petróleo registaram uma descida de 1%, com o West Texas Intermediate (WTI) a cair para 84,80 dólares por barril e o Brent a descer para 89,50 dólares por barril, às 12h00 (CET).

Esta reação inicial foi influenciada pela natureza do ataque do Irão, que a Goldman Sachs descreveu como "bem telegrafado e relativamente limitado".

No entanto, a potencial resposta israelita ao ataque do Irão permanece altamente incerta e deverá influenciar significativamente a estabilidade do abastecimento regional de petróleo.

De acordo com a Goldman Sachs, a produção de petróleo bruto do Irão aumentou para cerca de 3,4 milhões de barris por dia, o que representa 3,3% da oferta mundial e assinala um aumento de cerca de 0,6 milhões de barris por dia nos últimos dois anos, sendo a maioria das exportações dirigida para a China.

Embora os preços do petróleo incluam atualmente um prémio de risco de 5 a 10 dólares por barril, devido a potenciais interrupções no fornecimento, são susceptíveis de picos em resposta a quaisquer desenvolvimentos de escalada.

Metais preciosos registam ganhos modestos; metais industriais preparam-se para as sanções russas

Contrariamente às expectativas de que o ouro poderia disparar como um ativo de refúgio, no rescaldo imediato assistiu-se apenas a um aumento modesto dos metais preciosos.

O ligeiro aumento de 0,4% nos preços do ouro sugere que, embora os investidores permaneçam cautelosos, não há uma mudança frenética para este tradicional porto seguro, provavelmente devido a um forte esforço global para evitar uma nova escalada do conflito. Por outro lado, a prata registou um aumento notavelmente maior, de 1,3%.

Embora a escalada das tensões no Médio Oriente possa ter impacto na procura de metais preciosos, as perspetivas das taxas de juro são cruciais, com os bancos centrais a reavaliarem potencialmente a trajetória dos cortes nas taxas devido aos riscos geopolíticos e inflacionistas mais elevados.

Na segunda-feira, Gegiminas Simkus, membro lituano do BCE, declarou que choques geopolíticos, como uma escalada no conflito entre Israel e o Irão, poderiam cancelar o corte de taxas do BCE em junho.

Na frente dos metais industriais, o Tesouro dos EUA e o governo do Reino Unido anunciaram novas sanções contra o alumínio, o cobre e o níquel russos. Com efeito imediato (a partir de 13 de abril), estas medidas, que impedem que os metais russos sejam negociados nas bolsas ocidentais (LME, CME), destinam-se a aumentar a pressão económica sobre a Rússia.

A Goldman Sachs indicou que estas sanções podem não perturbar imediatamente a dinâmica oferta-procura, uma vez que os produtores russos podem continuar a vender em bolsas fora do Reino Unido/EUA. As economias ocidentais já reduziram significativamente a sua exposição ao alumínio russo nos últimos dois anos, com os países europeus a importarem menos de 10% das suas importações totais de alumínio da Rússia.

A China, a Índia e a Turquia deverão absorver qualquer acréscimo de metal russo, dados os prováveis incentivos de preços, disse o Goldman Sachs. Os preços do alumínio subiram 2,1% na segunda-feira, o cobre caiu 0,7% e o níquel manteve-se estável.

Em suma, embora o impacto imediato dos ataques do Irão nos mercados de matérias-primas tenha sido relativamente moderado, as tensões geopolíticas em curso e as respostas políticas continuarão a influenciar o sentimento dos investidores e a provocar flutuações no mercado nos próximos dias.