O setor agro-tecnológico receia que a flexibilização da regulamentação relativa às plantas geneticamente modificadas de nova geração possa ser adiada por vários anos devido a uma decisão da Hungria.

A Hungria pôs em causa uma proposta que visa equiparar a nova geração de culturas geneticamente modificadas às variedades produzidas através de cruzamentos convencionais, numa altura em que pretende reabrir um dossiê político controverso da UE nos primeiros dias do seu mandato de seis meses como presidente das negociações intergovernamentais.

Num documento de discussão datado de 3 de julho e a que a Euronews teve acesso, a presidência húngara refere o "impasse" que se criou entre os Estados-membros desde que a Comissão Europeia propôs, no ano passado, a desregulamentação de certos tipos de culturas geneticamente modificadas.

O regulamento relativo às novas técnicas genómicas permitiria uma regulamentação ligeira de uma nova categoria de culturas criadas através da alteração da sequência de ADN de um organismo, utilizando técnicas que não estavam disponíveis quando a atual diretiva relativa aos OGM, que exige controlos de segurança e monitorização rigorosos, foi adotada há mais de 20 anos.

A Bélgica esteve perto de chegar a uma posição de compromisso sobre a proposta, na tentativa de resolver um atraso legislativo antes de passar as rédeas à Hungria, mas falhou na última tentativa devido a preocupações persistentes sobre se esses novos produtos vegetais devem ser patenteáveis, o que os críticos alertaram para o facto de poder conduzir a monopólios e limitar a escolha dos agricultores.

Grupos de luta contra os OGM congratulam-se com adiamento

Os defensores da luta contra os OGM saudaram um novo adiamento que, segundo eles, daria tempo aos legisladores para discutirem aspetos mais amplos da avaliação de riscos e analisarem um parecer da ANSES, a entidade reguladora francesa da saúde e da segurança alimentar, que argumentou contra o tratamento dos produtos NGT como equivalentes às culturas convencionais.

Agora, parece que esse atraso poderá ser ainda maior, uma vez que a Hungria procura reabrir o debate sobre a equivalência, argumentando que uma avaliação baseada apenas no número e na dimensão das modificações genéticas poderá não ser suficiente para estabelecer o risco colocado por um novo produto GM em comparação com uma cultura convencional com um longo historial de segurança.

O documento húngaro faz referência a várias questões levantadas no último ano de negociações, desde a rotulagem e identificação das plantas NGT até às exportações e à compatibilidade da desregulamentação proposta com o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança das Nações Unidas.

O parecer da Autoridade Europeia

Enquanto a Hungria procura reabrir o debate, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos publicou ontem (10 de julho) uma avaliação, há muito aguardada, da proposta francesa, na qual conclui que as plantas com modificações genéticas dentro do limiar proposto para as plantas da "categoria 1" podem surgir espontaneamente ou por mutação aleatória.

"Por conseguinte, é cientificamente justificado considerar as plantas NGT da categoria 1 como equivalentes às plantas cultivadas convencionalmente, no que respeita à semelhança das modificações genéticas e à semelhança dos riscos potenciais", escreveu a AESA.

O parecer científico do regulador da UE foi aproveitado pelos defensores da desregulamentação como mais um apoio à sua posição de que as culturas NGT não são o mesmo que os OGM em que um gene é transplantado de uma espécie para outra. Petra Jorasch, responsável pela defesa da inovação na associação comercial Euroseeds, afirmou que a reabertura do debate sobre a equivalência poderia fazer recuar o debate político cinco anos.

"Consideramos a abordagem do documento [húngaro] como uma tentativa de atrasar a adoção da proposta e o avanço para uma regulamentação adequada e baseada na ciência, negando o acesso do setor agrícola aos avanços na inovação do melhoramento vegetal", disse Jorasch à Euronews.

Greenpeace denuncia constradições no processo

Eva Corral, ativista da Greenpeace, criticou a EFSA por um parecer que, segundo ela, também não está de acordo com as conclusões das agências ambientais austríaca e alemã UBA e BfN.

"O parecer da EFSA contradiz as agências nacionais europeias, incluindo a ANSES, em França, que alertam para os riscos potenciais dos novos OGM para a saúde humana e para o ambiente e apelam a que todos os novos OGM sejam sujeitos a controlos de segurança e monitorização".

O Parlamento Europeu já aprovou a sua posição sobre a reforma do regulamento relativo aos OGM e aguarda um acordo intergovernamental para que o processo possa avançar.