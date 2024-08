Ações dos EUA estão em alta, com o sentimento dos investidores a abrandar

De AP with Euronews

A maré alta fez subir as ações e a calma regressou a Wall Street, depois de o mercado japonês ter subido na terça-feira, recuperando grande parte das perdas do seu pior dia desde 1987.

O S&P 500 subiu 1% para quebrar uma série brutal de três dias de perdas na terça-feira.

Tinha caído um pouco mais de 6% devido a várias preocupações, nomeadamente as de que a Reserva Federal tivesse travado demasiado a economia dos EUA durante demasiado tempo, através de taxas de juro elevadas, a fim de vencer a inflação.

O Dow Jones Industrial Average subiu 294 pontos, ou 0,8%, enquanto o Nasdaq composite ganhou 1%.

As ações de todos os tipos subiram, num espelho oposto ao do dia anterior, desde as empresas mais pequenas que precisam que as famílias americanas continuem a gastar até às grandes multinacionais mais dependentes da economia global.

Relatórios de lucros mais fortes do que o esperado, de várias grandes empresas americanas, ajudaram a impulsionar o mercado.

A Kenvue, a empresa por detrás do Tylenol e dos pensos rápidos, subiu 14,7% depois de ter registado um lucro superior ao esperado, graças, em parte, ao aumento dos preços dos seus produtos.

A Uber acelerou 10,9% depois de superar facilmente as previsões de lucro para o último trimestre.

A Caterpillar subiu 3% depois de o fabricante de maquinaria pesada ter registado lucros mais fortes do que o esperado.

O efeito da subida das taxas no Japão

Os movimentos de chicotada nos mercados financeiros a nível mundial foram o resultado de vários fatores técnicos, e não apenas das preocupações suscitadas por vários relatórios mais fracos do que o previsto sobre a economia dos EUA.

Um deles está centrado em Tóquio, onde uma das operações favoritas dos fundos de retorno absoluto e de outros investidores começou a desfazer-se na semana passada, depois de o Banco do Japão ter tornado os empréstimos mais caros ao aumentar as taxas de juro para valores acima de praticamente zero.

Esta situação perturbou as transações em que os investidores tinham tomado emprestado ienes japoneses a baixo custo e investido o dinheiro noutras partes do mundo.

O consequente abandono desses investimentos pode ter ajudado a acelerar as quedas nos mercados de todo o mundo.

O Nikkei 225 do Japão subiu 10,2% na terça-feira, recuperando grande parte da queda de 12,4% registada no dia anterior, a pior desde o crash da Segunda-feira Negra de 1987.

As ações em Tóquio recuperaram à medida que o valor do iene japonês se estabilizou face ao dólar americano, após vários dias de ganhos acentuados.

"A velocidade, a magnitude e o fator de choque demonstram claramente" o quanto os movimentos foram impulsionados pela forma como os investidores estavam posicionados, disseram os estrategas do Barclays, liderados por Stefano Pascale e Anshul Gupta.

Ainda assim, algumas vozes em Wall Street continuam a exortar à cautela.

Podemos esperar mais quedas no mercado?

Barry Bannister, estrategista-chefe de ações da Stifel, alertou que mais quedas podem estar por vir devido à desaceleração da economia dos EUA e à inflação persistente. Acredita que ambos serão piores do que as previsões de Wall Street no segundo semestre deste ano.

A "queda do mercado bolsista não é um sinal", advertiu num relatório, e considerou que é "demasiado cedo para voltar a entrar".

Há já algum tempo que ele previa uma "correção" iminente dos preços das ações norte-americanas, tendo inclusive reconhecido, em julho, que a sua previsão inicial era prematura.

Isso aconteceu alguns dias antes de o S&P 500 ter atingido o seu último máximo histórico e depois ter começado a afundar-se.

Alguns economistas consideram improvável uma recessão

Embora se receie um abrandamento da economia dos EUA, o crescimento ainda está presente e muitos economistas consideram improvável uma recessão no próximo ano.

O mercado de ações dos EUA ainda está a subir bastante no ano até agora, e a Reserva Federal diz que tem uma ampla margem para cortar as taxas de juro para ajudar a economia se o mercado de trabalho enfraquecer significativamente.

O S&P 500 atingiu dezenas de máximos históricos este ano e continua a subir quase 10% até agora em 2024, em parte devido a um frenesim em torno da tecnologia de inteligência artificial.

Os críticos têm afirmado que, em muitos casos, a euforia fez subir demasiado os preços das acções.

Apontam, em particular, para a Nvidia, a Apple e o outro punhado de acções das grandes empresas tecnológicas dos "Sete Magníficos", que foram a principal razão pela qual o S&P 500 bateu tantos recordes este ano.

Estas ajudaram a ofuscar a fraqueza noutras áreas do mercado de acções, que se debatiam com o peso das elevadas taxas de juro.

Recentemente, um conjunto de relatórios de lucros pouco animadores, lançado pela Tesla e pela Alphabet, contribuiu para o pessimismo e fez baixar as ações das grandes empresas tecnológicas.

A Nvidia caiu quase 19% desde o início de julho até segunda-feira devido a essas preocupações, mas subiu 3,8% na terça-feira e foi uma das forças mais fortes a empurrar o mercado para cima.

A Apple, no entanto, caiu mais 1% e foi o peso mais pesado no mercado.

No total, o S&P 500 subiu 53,70 pontos, para 5.240,03. O Dow somou 294,39 para 38.997,66, e o Nasdaq ganhou 166,77 para 16.366,85.

No mercado obrigacionista, os rendimentos do Tesouro subiram para recuperar algumas das suas fortes quedas desde abril, que foram impulsionadas pelo aumento das expectativas de cortes futuros nas taxas de juro pela Reserva Federal.

O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu para 3,88%, de 3,78% na segunda-feira.

Caiu brevemente abaixo dos 3,70% durante a segunda-feira, quando o medo no mercado estava a aumentar e os investidores especulavam que a Reserva Federal poderia mesmo ter de convocar uma reunião de emergência para reduzir rapidamente as taxas de juro.