Crescimento da zona euro inalterado mas setor industrial alemão continua fraco

A surpreendente contração da Alemanha no segundo trimestre deste ano deveu-se, principalmente, a uma paragem nos investimentos em equipamento e edifícios, uma vez que o setor industrial continua a enfraquecer sob a pressão do aumento das taxas de juro.

Foi divulgada a segunda estimativa da taxa de crescimento trimestral do produto interno bruto (PIB) da Zona Euro para o segundo trimestre de 2024, que se situa em 0,3%. O valor foi igual ao do trimestre anterior, bem como em linha com as previsões.

França registou um crescimento de 0,3% neste trimestre, o mesmo que no trimestre anterior. Embora o país possa vir a assistir a um impulso económico devido aos Jogos Olímpicos no terceiro trimestre do ano, é provável que este seja de alguma forma limitado pela incerteza política que persiste.

O crescimento do PIB de Espanha também se situou em 0,8% no segundo trimestre do ano, o mesmo que no trimestre anterior. A Lituânia também cresceu ao mesmo ritmo que no primeiro trimestre de 2024, com 0,9%.

O crescimento do PIB da Bélgica desceu ligeiramente para 0,2%, contra 0,3%, enquanto Portugal registou uma queda mais acentuada, crescendo 0,1% neste trimestre, depois de um crescimento de 0,8% no trimestre anterior. Outros países que registaram uma pequena queda no crescimento neste trimestre foram Chipre, que registou uma taxa de crescimento do PIB de 0,7%, contra 1%, e a Eslováquia, que registou uma taxa de 0,4%, contra 0,6%.

Itália registou uma ligeira quebra no crescimento, de 0,2% no segundo trimestre de 2024, contra 0,3% no trimestre anterior. O ING estimou que esta fraqueza é provavelmente causada por uma diminuição das exportações líquidas e pela fraqueza industrial.

Taxa de crescimento do PIB dos países membros da zona euro (Q2 2024)

Economia irlandesa contraria a tendência com crescimento

Por outro lado, a Irlanda registou um aumento considerável do crescimento neste trimestre, com o PIB a crescer 1,2%, contra 0,7% no primeiro trimestre do ano. A Finlândia também registou uma pequena subida, com 0,4% contra 0,2%.

No entanto, a maior economia da zona euro, a Alemanha, registou uma contração surpreendente de 0,1%, comparado com um crescimento de 0,2% no primeiro trimestre do ano.

A segunda estimativa para a taxa de crescimento homóloga da zona euro para o segundo trimestre de 2024 foi revelada como sendo de 0,6%, em linha com as estimativas preliminares, e acima dos 0,5% registados no trimestre anterior. Esta foi também a maior taxa de crescimento em cinco trimestres.

De acordo com a Comissão Europeia, a economia da zona euro deverá registar uma expansão de 0,8% em 2024.

A estimativa preliminar para os números da variação trimestral do emprego na Zona Euro para o segundo trimestre de 2024 também foi divulgada na quarta-feira. O número de pessoas com emprego aumentou 0,2% para 170,183 milhões no segundo trimestre, de acordo com o Eurostat, em comparação com o último trimestre. Este valor está em linha com as expectativas dos analistas, mas é ligeiramente inferior aos 0,3% registados no trimestre anterior.

A divulgação destes dados fez as bolsas de Paris e Frankfurt abrir em alta ligeira, na quarta-feira.

Economia alemã regista queda surpreendente do crescimento no segundo trimestre

A surpreendente contração da economia alemã no segundo trimestre deste ano deveu-se, principalmente, a uma paragem nos investimentos em equipamento e edifícios, uma vez que o setor industrial continua a enfraquecer sob a pressão da subida das taxas de juro.

De acordo com a Comissão Europeia, a economia alemã deverá registar uma expansão de 0,1% este ano. Se assim for, tratar-se-á de uma recuperação em relação à contração de 0,3% registada no ano passado, uma vez que a procura interna começa a aumentar gradualmente.

No entanto, prevê-se que os investimentos se mantenham consideravelmente abaixo dos níveis anteriores à pandemia, devido ao aumento dos custos de financiamento. De acordo com o Instituto Federal de Estatística, as exportações também deverão manter-se moderadas este ano.