Morreu aos 91 anos o compositor Stephen Sondheim

O mestre de teatro musical Stephen Sondheim morreu aos 91 anos na própria casa, em Connecticut. nos EUA. É o autor das letras do musical "West Side Story", um dos maiores sucessos do compositor.

"Company", "Follies" e "Sweeny Todd" também estão entre os melhores trabalhos e alguns dos mais conhecidos da Broadway.

Foi o compositor que mais Tony Awards venceu ao longo da carreira, seis no total. Venceu ainda o Óscar de Melhor Canção Original com o "Sooner or Later" cantado por Madonna.

O The New York Times chegou a considerá-lo "o maior e talvez o mais conhecido artista do teatro musical norte-americano".