Sugestões culturais da semana

Suíça

Decorre até domingo o Festival de Cinema de Zurique. Liam Neeson e Diane Kruger são alguns dos convidados nesta mostra, que além das secções competitivas, com filmes de todo o mundo, tem um grande número de antestreias e homenagens...

Eddie Redmayne e Charlotte Gainsbourg são os atores galardoados este ano com o prémio "Olho de Ouro".

Reino Unido

Lucian Freud, um dos artistas plásticos britânicos mais importantes do século XX, tem uma exposição na National Gallery, em Londres.

A mostra está patente até 22 de janeiro. Cobre toda a carreira de mais de 70 anos do pintor, até à morte em 2011. O estilo particular de Freud mostrava as pessoas, famosas ou desconhecidas, despidas de maquilhagem ou artifícios e tal como são no dia-a-dia.

França

"Habibi, as revoluções do amor" é uma exposição coletiva de 23 artistas do Magrebe, Médio Oriente e diásporas, que se debruça sobre as questões de género e cultura LGBT no mundo árabe. A exposição pode ser vista no Instituto do Mundo Árabe, em Paris, até 19 de fevereiro.

Espanha

"Julio González, Pablo Picasso e a desmaterialização da escultura" é o nome da exposição que pode ser vista na fundação Mapfre, em Madrid, até ao dia 8 de janeiro. Debruça-se sobre o trabalho conjunto dos dois artistas, um trabalho que segundo os historiadores da arte teve como fruto a invenção da escultura em ferro.