Homenagem ao cinema em Lyon

A cidade francesa de Lyon volta a homenagear os grandes artistas da história do cinema. O tributo é feito todos os anos no Festival Lumière. A edição de 2022 começou este sábado e termina no próximo domingo.

A longa L'Innocent, filmada em Lyon, lançou o festival. A comédia fez parte da Seleção Oficial em Cannes. Louis Garrel, ator e realizador, conhece bem a história do cinema e quis homenageá-la neste filme. “Pensei muito no cinema italiano."Podemos também pensar numa comédia romântica, francesa, também dos anos 50, até mesmo em Howard Hawks. Os filmes estão sempre em diálogo, por isso, ver um filme é também uma viagem estranha com a filmes do passado”, explicou o realizador.

Este ano, Tim Burton recebe o Prix Lumière, que já foi atribuído atribuído a referências da "sétima arte" como Clint Eastwood, Martin Scorsese ou Pedro Almodovar.

Realizadores de todo o mundo vão participar no evento. Estão programadas cerca de 500 exibições até 23 de outubro.