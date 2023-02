Vhils entre os artistas presentes na grande retrospetiva de arte de rua na Saatchi

A Saatchi Gallery de Londres tem uma nova exposição explora o impacto do graffiti e da arte de rua em todo o mundo e mostra as obras de mais de 100 artistas.

"Beyond the Streets London" é o nome da exposição que capta momentos históricos neste movimento artístico.

Diz Evan Pricco, curador da exposição: "A natureza rebelde deste movimento é fulcral para a exposição. Mas fala também de como isso cresceu e influenciou a forma como as pessoas fazem moda, fotografia ou música".

Vhils e outros artistas

Alexandre Farto, mais conhecido como Vhils, é um artista português fascinado por rostos.

Utiliza materiais reimaginados para reimaginar paredes. As obras de Vhils são um dos pontos centrais nesta exposição na Saatchi.

"Todo o processo implica um ato de destruição e posterior criação. Há um ato de extrair a superfície das paredes de espaço público, de portas, ou de qualquer objeto da cidade. Através de um processo de revelar, arranhar a superfície, crio histórias, normalmente sobre pessoas que estão relacionadas com esses objetos ou essa cidade", diz o artista português.

Dos rostos à expressão criativa de um tipo diferente. O artista holandês Boris Tellegen é também conhecido como Delta: "O Graffiti é sobre nomes, mas também sobre a forma das letras. Sobre como as formamos, esprememos e esticamos", conta a propósito das obras que expõe.

Esta exposição apresenta aqui em Londres - uma cidade com significado - novas obras, vindas de exposições em Los Angeles e Nova Iorque. DizLaura Uccello, diretora Partnerships Director, Saatchi Gallery: "Há tanto a dizer sobre graffiti e cultura de rua em Londres. Há muitas coisas nesta exposição, especificamente a New York City Rap Tour, que veio a Londres, relacionadas com a cena musical e com a cena da cultura visual".

Há tantos aspetos para onde o graffiti se expandiu, através do marketing e dos novos meios de comunicação. É incrível", diz Killa Kela, arquivista de cultura de rua.

A exposição "Beyond the Streets London" pode ser vista na Saatchi Gallery em Londres até ao dia 9 de Maio.