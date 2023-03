Exposição retraça carreira "voluptuosa" de Botero

A carreira de um dos mais famosos artistas colombianos, Fernando Botero, é atualmente alvo de uma retrospectiva na Fundação Bancaja, na cidade espanhola de Valência.

São 45 obras que percorrem quase sete décadas da visão particularmente "voluptuosa" de um dos mais celebrados pintores e escultores da América Latina.

Marisa Oropesa, curadora da exposição:"Quisemos fazer uma seleção que permita ao visitante entrar no mundo de Botero. E quisemos fazer uma seleção dos temas que mais o fascinaram, como o universo feminino, o 'Ar Livre' - que acho que é fundamental para ele -, as naturezas mortas, com esses jarros com formas desproprocionadas que ele queria que fossem assim."

Aos 90 anos, Botero é uma lenda viva da pintura e escultura do último século. A exposição "Fernando Botero, melancolia e sensualidade" está patente na Fundação Bancaja de Valência até ao início de setembro.