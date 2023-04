Maioria dos espanhóis concorda com relações abertas

De James Thomas

A Espanha parece estar a habituar-se à ideia de relações abertas, já que quase metade dos espanhóis dizem que não há problema em ter múltiplos parceiros sexuais ao mesmo tempo.

De acordo com um inquérito do Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), mais de 47% dos inquiridos disseram concordar ou concordar fortemente que uma pessoa pode ter mais do que uma relação sexual ativa ao mesmo tempo.

Isto representa um aumento de 10% desde o inquérito anterior, em outubro de 2021.

Nasondagem mais de 41% dos espanhóis afirmam que os parceiros podem ter relações sexuais com outras pessoas fora da sua relação sem se envolverem romanticamente com elas.

Apesar disso, o país que nos trouxe Don Juan ainda tem uma forte crença no poder do amor, de acordo com o inquérito.

Quase 70% dos inquiridos concordam que "o verdadeiro amor pode conquistar tudo", e outros 80% disseram que se alguém estiver verdadeiramente apaixonado pelo seu parceiro, ele será fiel para sempre.

Para completar, a grande maioria dos espanhóis não se importa se o seu parceiro é menos atraente, menos instruído ou ganha menos dinheiro do que eles.

O CIS é uma agência governamental que mede as tendências da opinião pública sobre questões sociológicas. O inquérito visou quase 2.500 cidadãos e foi o terceiro estudo da agência sobre a visão da Espanha em relação às relações sociais num mundo pós-pandémico.

Para além das suas perguntas sobre relações românticas, o CIS questionou as pessoas sobre a sua satisfação geral com as suas vidas familiares. Um pouco mais de 41% classificaram a sua satisfação em 10, numa escala de 0 a 10, com 31% a mostrarem satisfação completa com as suas amizades e 37% com o seu parceiro. Estes valores situaram-se todos ligeiramente abaixo dos do inquérito anterior.

Por outro lado, os espanhóis têm ideias muito claras do que é importante para iniciar uma relação com alguém: partilha das tarefas domésticas e bom sexo.