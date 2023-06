Restaurante peruano "Central" foi eleito o melhor restaurante do mundo

O restaurante situado em Lima, dirigido pelos chefes Virgilio Martínez e Pia Leon, tirou a coroa ao Geranium da Dinamarca.

O restaurante peruano Central, dos chefes Virgilio Martínez e Pia Leon, foi coroado na terça-feira à noite como o Melhor Restaurante do Mundo 2023 pelo ranking 50 Best Restaurants.

O restaurante em Lima foi premiado pela sua cozinha que celebra "a diversidade de ingredientes", bem como "a história e as tradições" do Peru, de acordo com o 50 Best, que realizou a sua cerimónia de entrega de prémios este ano em Valência, Espanha.

"Obrigado a todas as pessoas que, de diferentes formas, nos acompanharam na vida do CENTRAL e fizeram parte deste percurso diferente, em diferentes momentos desde a abertura", disseram os proprietários do restaurante nas redes sociais.

"Representamos um território, uma diversidade e uma cultura", escreveu Martinez, observando que o prémio é importante para o Peru e para a América Latina, graças à visibilidade que traz à sua gastronomia, bem como à sua cultura e à sua arte.

O país anfitrião dos prémios, Espanha, teve um bom desempenho na edição de 2023. O segundo lugar foi para o restaurante Disfrutar, de Barcelona, cuja cozinha é liderada pelos chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas. O Disfrutar foi seguido por mais duas mesas espanholas: o estabelecimento madrileno Diverxo (3.º) e o basco Asador Etxebarri (4.º).

Quatro restaurantes franceses ficaram no top 50 este ano, em comparação com três no ano passado: Table, de Bruno Verjus, um estreante no 10º lugar, Septime, de Bertrand Grébaud (24º), Plénitude, de Arnaud Donckele (36º), e La Grenouillère, de Alexandre Gauthier (48º).

A melhor cozinheira do mundo é a mexicana Elena Reygadas

Há algumas semanas, o World's 50 Best Restaurants nomeou Elena Reygadas, proprietária e chefe de cozinha do Rosetta, um restaurante e padaria na sua cidade natal, a Cidade do México, como a melhor chefe de cozinha do mundo em 2023.

A Chef Elena Reygadas ganhou o prémio The World's Best Female Chef 2023

A classificação 50 Best é atribuída desde 2002 por 1.080 peritos independentes (chefes de cozinha, jornalistas especializados, proprietários de restaurantes, etc.) sob a égide da revista British Restaurant, do grupo de imprensa William Reed.