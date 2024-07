Lista de espera no melhor restaurante do mundo aproxima-se de um ano

Se vale a pena ter, vale a pena esperar, dizem que as coisas boas vêm para aqueles que esperam. Por isso, é preciso um pouco de paciência se quiser jantar no restaurante "Disfrutar", em Barcelona. As filas de espera são cada vez maiores no recentemente coroado "Melhor restaurante do mundo".

PUBLICIDADE

O "Disfrutar" está no topo dos 50 melhores restaurantes do mundo e a lista de espera para reservar uma mesa aproxima-se de um ano.

Localizado em Barcelona, este restaurante recebeu as melhores classificações de vários guias de prestígio, incluindo o Michelin.

Para os chefes que iniciaram o negócio, ser coroado como o melhor do mundo é uma grande honra que tem sido construída ao longo de muitos anos.

Oriol Castro, Mateu Casañas e Eduard Xatruch conheceram-se no lendário restaurante "El Bulli", onde trabalharam como chefes sob as ordens de Ferran Adrià e Juli Soler. Foi lá que estes três catalães aperfeiçoaram as suas capacidades e adquiriram os conhecimentos que os levaram, agora, ao auge da realização culinária.

Os três chefes abriram vários restaurantes

Em 2012, os três chefes decidiram tornar-se sócios e abrir o seu primeiro restaurante: o "Compartir", que se localiza na cidade de Cadaqués, em Girona.

Desde então, abriram mais dois restaurantes: o "Disfrutar" em Barcelona [2014] e o "Compartir", também em Barcelona [2022].

Segundo eles, serem coroados como o "Melhor restaurante do mundo" demonstra a [força da cozinha espanhola](Conheça os 11 elementos-chave da cozinha espanhola).

"No passado, havia a grande cozinha francesa, depois houve o movimento, aqui em Espanha, da cozinha basca. Depois veio a revolução do El Bulli e, sem dúvida, continuamos a ter esta revolução na Catalunha, em Espanha, com o Celler de Can Roca e depois com a obtenção deste primeiro prémio", afirmou Castro.

Em 2015 obtiveram a sua primeira estrela Michelin, em 2017 a segunda e a terceira em 2023. Em 2022 ficaram em terceiro lugar na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo e, no ano seguinte, em segundo.

Mesmo com uma progressão tão clara de ano para ano, este prémio foi uma surpresa.

"Até esse preciso momento, não tornaram público que somos o número um, não sabíamos e isso faz com que seja um momento mágico. Por isso é incrível, é indescritível e incomparável", disse o chefe Casañas.

O site dos 50 melhores restaurantes do mundo descreve o "Disfrutar" como "a experiência gastronómica de uma vida" e elogia os "pratos brilhantemente criativos, o domínio técnico insuperável e a apresentação divertida".

As pessoas podem experimentar pratos como o pesto multiesférico com pistácios tenros e enguia ou a versão do restaurante do prato típico de tapas espanholas, conhecido por "gilda".

Não é de surpreender que a procura de mesas esteja a atingir um nível recorde.

"Desde que recebemos o prémio, a verdade é que a questão das reservas tem vindo a aumentar. Antes tínhamos uma lista de espera de talvez sete ou oito meses, agora temos quase um ano de lista de espera", explicou o gerente Vicente Lara.

Segundo Lara, o prémio também eleva as expetativas dos clientes, o que significa mais pressão para a equipa em crescimento, que agora conta com 75 pessoas.

Nos 22 anos em que a lista dos 50 melhores restaurantes do mundo foi publicada, o negócio vencedor esteve sediado na região da Catalunha, no nordeste de Espanha, oito vezes.

O "Disfrutar" segue as pisadas do "El Bulli" [2002, 2006, 2007, 2008, 2009] e do "El Celler de Can Roca" [2013 e 2015].