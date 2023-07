Estas fotografias antigas mostram como as pessoas encontravam formas de se refrescarem e de se manterem hidratadas durante eventos climáticos extremos no passado.

A Europa está a viver mais um verão muito quente, com consequências inesperadas. Mas como é que as pessoas lidavam, no passado, com estes fenómenos climáticos extremos.

Esta seleção de fotografias mostra como algumas pessoas encontravam formas de se refrescarem durante as vagas de calor e as secas.

Algumas imagens remontam à década de 1940, apresentando a moda, a paisagem urbana e as atividades de lazer comuns da época.

Antigamente, as vagas de calor eram frequentemente consideradas um incómodo, mas não eram vistas como uma grande ameaça para a saúde pública. Nos últimos anos, porém, as vagas de calor tornaram-se mais frequentes e intensas, sendo encaradas como um grave risco para a saúde pública.

Será que podemos aprender alguma coisa com o passado para o nosso futuro? Esta é uma oportunidade para refletir sobre a necessidade de tomar medidas de adaptação às alterações climáticas, uma vez que é provável que as vagas de calor e as secas se tornem mais comuns no futuro.

Também é uma oportunidade para tomar medidas em nome de um planeta mais saudável.