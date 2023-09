Cães foram as estrelas da Sinfonia da Caça de Mozart

Três superestrelas peludas juntaram-se à Orquestra de Câmara Dinamarquesa para uma atuação muito especial da "Sinfonia da Caça" de Mozart no Festival Haydn deste ano.

Num mundo em que a música clássica se mantém normalmente fiel à tradição, a Orquestra de Câmara Dinamarquesa optou por um toque de inovação ao atuar com três cães no Festival Haydn deste ano.

Cookie, Sophus e Sica - três cães excecionalmente talentosos, cuidadosamente selecionados para atuar com a Orquestra de Câmara Dinamarquesa numa interpretação pouco convencional da "Sinfonia da Caça", uma peça composta por Leopold Mozart, o pai de Wolfgang Amadeus Mozart.

A peça é uma joia rara no mundo clássico, na qual os cães têm um papel de solista proeminente e importante. Historicamente, as suas contribuições têm-se limitado a meras gravações. Isto é, até agora.

O cão Cookie em palco com a Orquestra de Câmara Dinamarquesa Credit: AFP

No ensaio, os cães ouviram tranquilamente a primeira parte da peça antes de assumirem confiantemente as suas posições em frente à orquestra para interpretarem a sua parte.

"Se eu tivesse de estar lá sozinha, acho que ficaria nervosa, mas todas as atenções estão viradas para ela (Cookie), ela é a estrela. Eu estou apenas atrás dela com as guloseimas", diz Helle Lauvring, a dona de Cookie e tutora do cão de água espanhol de quatro anos.