Três "brogres" terão a oportunidade de passar duas noites num pântano "real" nas Terras Altas da Escócia, decorado para se parecer com a casa do Shrek.

Agora o pântano é nosso.

Se alguma vez sonhou em passar a noite na casa lamacenta do Shrek, está com sorte. O Airbnb está a oferecer uma estadia de duas noites a três "brogres" sortudos num modelo em tamanho real dos aposentos acolhedores do ogre.

Os hóspedes podem jantar à "luz de velas" no Pântano do Shrek Airbnb/Alix McIntosh

O anúncio, publicado na terça-feira (26 de setembro), é feito pelo fiel companheiro do Shrek, o Burro, que está a "tomar conta do pântano" do Shrek durante o Halloween.

"Estou a tomar conta do pântano enquanto o Shrek está fora neste Halloween, e estou absolutamente encantado por vos convidar a entrar para uma estadia de conto de fadas", lê-se na descrição.

Ignore as placas, que são apenas para decoração Airbnb/Alix McIntosh

Os hóspedes são convidados a relaxar à luz de uma vela de cera, a saborear um parfait (os parfaits são deliciosos!) e a comer uma pilha de waffles acabados de fazer (presumivelmente feitos pelo Burro) de manhã.

O anúncio só está disponível para uma estadia única de 27 a 29 de outubro. Os entusiastas dos ogres podem pedir para reservar a sua estadia a partir de 13 de outubro, a partir das 18 horas GMT. O anúncio diz que o pântano pode acolher até três pessoas.

O interior do Pântano do Shrek Airbnb/Alix McIntosh

O Pântano de Shrek está listado no Airbnb e hospedado pelo fiel companheiro de Shrek, Donkey (Burro) Airbnb/Alix McIntosh

A propriedade é detida e gerida de forma independente pela Ardverikie Estate, nas Terras Altas da Escócia, que ficou famosa como a propriedade fictícia de Glenbogle na série da BBC "Monarch of the Glen".

O Shrek's Swamp é um dos vários anúncios inspirados na cultura pop publicados pelo Airbnb nos últimos meses.

Celebridades como Gwyneth Paltrow e Issa Rae listaram as suas casas; Seth Rogen ofereceu-se para fazer cerâmica com os fãs através do sítio; DJ Khaled ofereceu uma estadia no seu armário de sapatos. Também foram registados locais fictícios de programas populares, incluindo a casa de sonho da Barbie em Malibu e o bar preferido do Ted Lasso.