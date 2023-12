Membros do SAG-AFTRA celebram novo acordo coletivo e trabalho com os estúdios - Direitos de autor Richard Vogel/AP

Com uma participação de quase 40% dos membros do SAG-AFTRA, o acordo foi aprovado com 78% dos votos e com isso é desbloqueada a produção norte-americana