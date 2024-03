Óscares 2024: As celebridades mais bem (e menos) vestidas

Desde os deslumbrantes vestidos de Emma Stone, Florence Pugh e Da'Vine Joy Randolph, até uma certa pessoa que não usava mais do que um envelope, os Óscares deste ano apresentaram alguns looks inesquecíveis.

PUBLICIDADE

Finalmente, fecharam-se as cortinas de mais uma temporada de prémios cinematográficos.

Na previsível 96.ª edição dos Óscares, "Oppenheimer" arrebatou os prémios, ganhando Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Ator e quatro outros prémios.

No entanto, entre as vitórias esperadas, há uma questão que se mantém: quem ganhou na passadeira vermelha dos Óscares?

Abaixo estão as celebridades que, na nossa humilde opinião, apresentaram os looks de moda mais inesquecíveis e deslumbrantes da noite.

Emma Stone

Emma Stone Credit: Jordan Strauss/AP

A deslumbrante Emma Stone, que recebeu o prémio de Melhor Atriz Principal pelo seu papel de Bella Baxter em "Poor Things", deslumbrou na passadeira vermelha com um delicioso vestido sem alças verde menta.

No entanto, durante o seu discurso de aceitação do prémio, revelou que o fecho do seu vestido tinha falhado, fazendo com que o corpete em estilo espartilho ficasse aberto na parte de trás.

"Caramba. O meu vestido está estragado", disse Stone ao público. "Acho que aconteceu durante 'I'm Just Ken'. Tenho quase a certeza".

Oh, bem, Emma, continuamos a adorar-te, com falhas no guarda-roupa e tudo!

Ryan Gosling

Ryan Gosling interpreta a canção "I'm Just Ken" do filme "Barbie" durante os Óscares no domingo, 10 de março de 2024 Credit: Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

Ryan Gosling chega aos Óscares no domingo, 10 de março de 2024, no Dolby Theatre, em Los Angeles. Credit: AP Photo

O estilo de Gosling trouxe alguma "energia" séria aos Óscares deste ano!

O ator de "Barbie" desfilou pela passadeira vermelha com um elegante fato preto e prateado, com uma vibração sem esforço e com a camisa desabotoada.

O seu look em palco também foi mais do que "kenough". Ele deslumbrou com um deslumbrante fato Gucci rosa enquanto interpretava uma versão épica de "I'm Just Ken".

Justine Triet

Justine Triet chega aos Óscares no domingo, 10 de março de 2024, no Dolby Theatre em Los Angeles. Credit: AP Photo

Justine Triet, a realizadora/roteirista francesa que ganhou o Óscar de Melhor Argumento Original pelo drama jurídico "Anatomia de uma Queda", vestiu um deslumbrante fato Louis Vuitton às riscas, combinado com um top de cetim e elegantes sapatos pretos.

Da'Vine Joy Randolph

Da'Vine Joy Randolph chega aos Óscares no domingo, 10 de março de 2024, no Dolby Theatre em Los Angeles. Credit: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Randolph, que recebeu o prémio de Melhor Atriz Secundária pelo seu desempenho notável em "The Holdovers", chegou com um vestido de lantejoulas azuis pálidas com decote halter, adornado com mangas de tule divertidas.

Um grande sucesso!

Colman Domingo

Colman Domingo chega aos Óscares no domingo, 10 de março de 2024, no Dolby Theatre em Los Angeles. Credit: AP Photo

Domingo foi o epítome da suavidade e do estilo na noite passada.

O nomeado para Melhor Ator arrasou na passadeira vermelha com um elegante fato preto Louis Vuitton de trespassado, adornado com um laço e jóias deslumbrantes de David Yurman.

Zendaya

Zendaya chega aos Óscares no domingo, 10 de março de 2024, no Dolby Theatre em Los Angeles Credit: AP Photo

Zendaya deixou toda a gente boquiaberta com o seu deslumbrante vestido Armani Privé com padrão metálico prateado e cor-de-rosa.

A estrela de "Euphoria" e "Dune" complementou o seu visual com um penteado chique, com risca ao lado e brincos de gota apelativos.

PUBLICIDADE

Robert Downey Jr

Robert Downey Jr. Credit: Jordan Strauss/Invision/AP

O sempre fixe RDJ arrasou na noite com um fato Saint Laurent totalmente preto.

Sandra Huller

Sandra Hüller Credit: AP Photo

O visual de Sandra Hüller fez-nos apaixonar por ela.

A estrela de "Anatomia de uma Queda", nomeada para Melhor Atriz, brilhou com um vestido Schiaparelli personalizado com detalhes estruturais marcantes, complementado com jóias Cartier.

P.S - Entrevistámo-la no ano passado e ela foi um encanto.

Florence Pugh

Florence Pugh Credit: John Locher/Invision/AP

Sempre que há um evento de passadeira vermelha, pode apostar que a Sra. Pugh estará lá para servir.

PUBLICIDADE

Num aceno brincalhão à sua feroz personagem de "Dune: Parte Dois", a Princesa Irulan, Pugh agraciou os Óscares de 2024 com um vestido prateado cintilante personalizado do atelier Del Core de Milão.

Eugénio Lee Yang

Eugene Lee Yang Credit: AP Photo

POW! Isto é que é uma declaração.

Eugene Lee Yang, que fez a voz no filme de animação nomeado para os Óscares "Nimona", arrasou com um extravagante vestido de smoking vermelho do Walter Mendez Atelier.

John Krasinski e Emily Blunt

Emily Blun e John Krasinski Credit: AP Photo

Quem é que não gosta de um casal poderoso de Hollywood? Especialmente quando estão tão bem.

PUBLICIDADE

A nomeada para Melhor Atriz Secundária, Emily Blunt, brilhou num deslumbrante vestido de alta-costura Schiaparelli com uma ousada racha nas pernas. E não esqueçamos o seu elegante marido, John Krasinski, que a complementou na perfeição com um elegante smoking branco.

Lupita Nyong'o

Lupita Nyong'o Credit: AP Photo

Lupita Nyong'o, que roubou os nossos corações há uma década com o prémio de Melhor Atriz Secundária por "12 Anos Escravo", voltou a subir ao palco dos Óscares em grande estilo.

A estrela de "Little Monsters" trouxe o seu melhor jogo, irradiando um encanto etéreo num vestido personalizado de Giorgio Armani Privé. O deslumbrante conjunto apresentava um decote em V profundo, intrincados enfeites de contas de cristal e penas azuis pálidas que acrescentavam um toque de magia ao seu visual.

Omar Rudberg

Omar Rudberg Credit: AP Photo/Richard Shotwell

Omar Rudberg, a estrela venezuelana-sueca em ascensão da série da Netflix "Young Royals", seguiu o exemplo de Timothée Chalamet, que usou um look sem camisa com um fato preto elegante e sapatos a condizer.

Becky G

Becky G Credit: AP Photo

Becky G surpreendeu com um look digno de um prémio.

PUBLICIDADE

A cantora de "Mamiii" foi a dona da passadeira vermelha com um vestido sem alças de Vera Wang, com uma ousada abertura na altura da coxa.

Para completar o seu conjunto, adornou luvas pretas sem dedos e sapatos pretos coordenados.

Ramy Youssef

Ramy Youssef Credit: AP Photo

Ramy Youssef, conhecido pelo seu papel em "Poor Things", exalou um estilo masculino contemporâneo ao combinar um blazer preto com um vestido esvoaçante por baixo.

Margot Robbie

Margot Robbie Credit: John Locher/Invision/AP

Adeus Barbie cor-de-rosa.

Margot Robbie, a estrela de "Barbie", que tem feito manchetes contínuas pela sua preferência pelo cor-de-rosa em numerosas ocasiões na passadeira vermelha nesta temporada de prémios, surpreendeu todos ao optar desta vez por um vestido preto de lantejoulas sem alças.

PUBLICIDADE

O que é que isto pode significar? A sua era como Barbie chegou graciosamente ao fim.

John Cena

John Cena Credit: Chris Pizzello/Invision/AP

Talvez no look mais falado da noite, o antigo lutador da WWE e ator John Cena subiu ao palco dos Óscares vestindo apenas um envelope de prémios.

Com um discurso impassível, Cena afirmou que "os fatos são tão importantes" antes de anunciar Holly Waddington como vencedora do prémio de Melhor Figurino por "Poor Things".