Começou o debate sobre a propriedade das cassetes com músicas originais e inéditas que a lenda do soul terá deixado aos seus anfitriões belgas quando lá viveu no início dos anos 80.

Passaram 40 anos desde a morte de Marvin Gaye em Los Angeles, quando foi morto a tiro pelo seu próprio pai depois de ter intervindo numa discussão entre os seus progenitores, um dia antes do seu 45º aniversário. Agora, uma coleção de gravações inéditas da lenda do soul foi desenterrada na Bélgica.

Aparentemente, as cassetes contêm 66 demos de canções novas e inéditas que o cantor, responsável por êxitos como "What's Going On", "Let's Get It On" e o dueto "Ain't No Mountain" com Tammi Terrell, gravou nesse país no início dos anos 80. Deixou as cassetes com Charles Dumolin, um músico que acolheu Gaye durante a sua estadia na Bélgica.

A família Dumolin está agora a trabalhar com um advogado para descobrir o que fazer com as cassetes, bem como com o que é provavelmente uma valiosa coleção de fatos de palco e cadernos de apontamentos que também foram descobertos juntamente com as cassetes.

"Pertencem (à família) porque foram deixadas na Bélgica há 42 anos", disse Alex Trappeniers, advogado e sócio da família Dumolin, à BBC. "Marvin deu-lhes as cassetes e disse: 'Façam o que quiserem com elas' e nunca mais voltou. Isso é importante."

Uma lei belga estabelece que qualquer propriedade na posse de alguém, mesmo que seja roubada, passa a ser sua ao fim de 30 anos. No entanto, isso não se aplica à propriedade intelectual. Isto significa que a família Dumolin pode acabar por ser a proprietária das cassetes físicas, sem o direito de publicar as canções. Esse direito pode pertencer aos herdeiros de Gaye nos EUA.

A família Dumolin espera chegar a algum tipo de compromisso com os herdeiros de Gaye para poder lançar a música.

"Podemos abrir uma cápsula do tempo aqui e partilhar a música de Marvin com o mundo", disse Trappeniers. "É muito claro. Ele está muito presente".

"Penso que ambos beneficiamos, a família de Marvin e a coleção nas mãos de (os herdeiros de Dumolin)", continuou Trappeniers. "Se juntarmos as nossas mãos e encontrarmos as pessoas certas no mundo, os Mark Ronsons ou os Bruno Mars.... Não estou aqui para fazer sugestões, mas para dizer OK, vamos ouvir isto e vamos fazer o próximo álbum."

Os advogados que representam o património de Marvin Gaye foram informados da existência das cassetes, embora não seja claro se pretendem negociar.

Gaye tinha uma forte ligação à Bélgica, para onde se mudou em 1981 em busca de refúgio para as suas dificuldades pessoais, para se curar do forte vício em cocaína e o para revitalizar a sua carreira. O "Príncipe da Motown" mudou-se para a cidade costeira de Ostend, e foi nessa altura que gravou um dos seus maiores êxitos: "Sexual Healing".

Ostend até ergueu uma estátua de Gaye para comemorar a sua passagem pela cidade (ver acima).