O que é este novo e misterioso monólito e quem está por detrás dele?

Está a acontecer outra vez! E ainda não sabemos o que significa.

PUBLICIDADE

Um estranho e alto monólito cintilante, semelhante aos que apareceram misteriosamente em 2020, apareceu em Gass Peak numa zona de caminhadas no deserto do Nevada, a cerca de uma hora de Las Vegas.

Com a superfície reflectora do prisma retangular cintilante a imitar a vasta paisagem desértica que rodeia o pico da montanha onde foi erguido, este monólito parece ser de outro mundo.

De onde veio o objeto? Será uma instalação artística? Ou uma partida bem elaborada?

Estarão os Daft Punk a preparar um regresso? Ou será que alguém é apenas um grande fã do conto "A Sentinela" de Arthur C. Clark e do filme 2001: Uma Odisseia no Espaço de Stanley Kubrick?

A estrutura foi avistada pelo Departamento de Polícia de Las Vegas, que disse tê-la visto durante uma missão de busca e salvamento a norte do Vale de Las Vegas.

"Vemos muitas coisas estranhas quando as pessoas vão fazer caminhadas, como não estarem preparadas para o tempo e não trazerem água suficiente", escreveu o departamento de polícia. "Mas vejam isto!"

O mistério por detrás dos monólitos continua AP

Esta é a mais recente de uma série de misteriosas colunas brilhantes que estão a aparecer em todo o mundo desde, pelo menos, 2020.

Em novembro daquele ano, um monólito de metal semelhante foi encontrado nas profundezas do deserto de rocha vermelha de Utah.

The mysterious monolith in Utah - 2020 AP Photo

Seguiram-se avistamentos na Roménia, na Ilha de Wight, no Canal da Mancha, no centro da Califórnia e na famosa Fremont Street, na baixa de Las Vegas.

Estrutura metálica sobressai do solo na colina de Batca Doamnei, nos arredores de Piatra Neamt, no norte da Roménia, em 27 de novembro de 2020. Robert Iosub/AP

Todos eles desapareceram tão rapidamente como apareceram. Como se pode imaginar, especula-se sobre quem poderá estar por detrás destas estruturas monolíticas. Ninguém se apresentou para reclamar as estruturas e há teorias da conspiração envolvendo extraterrestres.

Qualquer semelhança com a ficção é pura coincidência

O filme de Kubrick de 1968 apresentou uma das formas mais impressionantes e bizarras que os extraterrestres assumiram no ecrã, como o enigmático bloco negro.

Se o misterioso monólito que aparece de repente é, ou não, a forma real dos extraterrestres é discutível; pode ser um cartão de visita que assinala a sua presença.

O que sabemos, no entanto, é que a coluna imponente do clássico de ficção científica serve como um aviso, um professor que facilita os saltos evolutivos e um portal misterioso que coloca mais perguntas do que respostas.

Relativamente à sua representação do alienígena como uma laje negra, Kubrick afirmou: "Tornou-se logo evidente que não se pode imaginar o inimaginável."

O monólito representa esse inimaginável, um desconhecido de arrepiar os ossos cuja geometria simples inova ao afastar, paradoxalmente, as representações mais selvagens e garridas de visitantes de outros mundos.

"2001: Uma Odisseia no Espaço" MGM

Independentemente do que se queira acreditar - nós, aqui na Euronews Culture, estamos a fazer figas para que se trate de uma elaborada manobra de marketing para o próximo reboot dos Ficheiros Secretos.

Quanto às autoridades de Las Vegas, aproveitaram a descoberta para lembrar às pessoas que fazem caminhadas no deserto do Nevada que devem estar preparadas para o tempo quente e manterem-se seguras.

Por isso, mantenham-se hidratados. A verdade anda por aí.