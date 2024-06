Manifestantes do movimento Just Stop Oil pintaram Stonehenge de laranja na véspera do solstício de verão, para exigir que o próximo governo do Reino Unido se comprometa legalmente a eliminar os combustíveis fósseis até 2030.

PUBLICIDADE

A polícia britânica prendeu esta quarta-feira dois ativistas que lançaram fumo laranja sobre Stonehenge, o famoso local pré-histórico, Património Mundial da UNESCO, no sudoeste de Inglaterra.

O grupo de protesto Just Stop Oil disse que dois dos seus ativistas, identificados pelo movimento como Niamh Lynch, 21 anos, e Rajan Naidu, 73 anos, tinham "decorado Stonehenge com tinta em pó laranja" para exigir que o próximo governo do Reino Unido se comprometa legalmente a eliminar gradualmente os combustíveis fósseis até 2030.

As imagens foram divulgadas nas redes sociais, com o grupo a afirmar que utilizou "farinha de milho cor de laranja" para que "a tinta se dissipasse rapidamente com a chuva".

A polícia de Wiltshire afirmou num comunicado que "deteve duas pessoas na sequência de um incidente em Stonehenge esta tarde".

"Os agentes compareceram no local e detiveram duas pessoas por suspeita de terem danificado o monumento. Os nossos inquéritos estão em curso e estamos a trabalhar em estreita colaboração com o English Heritage".

O incidente ocorre a meio da campanha para as eleições gerais no Reino Unido, antes da ida às urnas a 4 de julho.

O atual primeiro-ministro Rishi Sunak considerou o incidente "um ato vergonhoso de vandalismo contra um dos monumentos mais antigos e importantes do Reino Unido e do mundo".

"A Just Stop Oil devia ter vergonha dos seus ativistas", acrescentou.

Um porta-voz da Just Stop Oil disse que, embora o Partido Trabalhista, que se espera que ganhe as eleições do próximo mês, tenha prometido não emitir novas licenças de perfuração de petróleo e gás, "todos sabemos que isso não é suficiente".

O movimento acrescentou que escolheu organizar a ação no dia anterior ao Solstício de verão, quando as multidões se reúnem no local para celebrar.

"Temos de nos unir para defender a humanidade ou arriscamos tudo. É por isso que a Just Stop Oil está a exigir que o nosso próximo governo assine um tratado juridicamente vinculativo para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis até 2030", referiu o porta-voz. "A falta de compromisso com a defesa das nossas comunidades significará que os apoiantes do Just Stop Oil... se juntarão à resistência este verão, se os seus governos não tomarem medidas significativas".