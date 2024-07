"Baby, nós nascemos para correr..." para o banco e celebrar, já que Bruce Springsteen é agora oficialmente um bilionário.

Com uma carreira de seis décadas, 21 álbuns de estúdio, 140 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, vencedor de 20 Grammy's, a lenda do rock americano Bruce The Boss Springsteen alcançou o estatuto de bilionário.

De acordo com uma estimativa recente da revista Forbes, a fortuna de Springsteen está estimada em 1,1 mil milhões de dólares e junta-se a Paul McCartney e Taylor Swift como um dos mais recentes bilionários da indústria musical.

Em 2021, Springsteen vendeu o seu catálogo musical à Sony por cerca de 550 milhões de dólares. Apesar disso, continua a gerar rendimentos através de novos projetos e digressões.

Este ano, realizou uma tournée europeia de apenas três meses, relançou uma edição especial do álbum de 1984 Born In The U.S.A. e anunciou um novo documentário - Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band - que tem estreia prevista, em outubro, no canal Disney+.

Bruce Springsteen & the E Street Band atuam durante um concerto na Strawberry Arena em Estocolmo, Suécia, na segunda-feira, 15 de julho de 2024 Magnus Lejhall/TT News Agency via AP

A Pollstar informou que, em 2023, o The Boss vendeu mais de 1,6 milhões de bilhetes para concertos, ou seja cerca de 380 milhões de dólares em receitas.

No início deste ano, Paul McCartney tornou-se o primeiro músico bilionário do Reino Unido, enquanto Taylor Swift viu a sua fortuna disparar nos últimos anos graças aos seus álbuns regravados "Taylor's Version" e à digressão Eras Tour. A Forbes calculou que Swift ganhou 500 milhões de dólares com os direitos de autor e as digressões e outros 500 milhões com o seu catálogo.