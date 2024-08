Estes são os 24 novos sítios do Património Mundial da UNESCO para 2024

Uma estrada romana, dunas de areia e minas de ouro: há 24 novos sítios do Património Mundial da UNESCO para 2024. Atualmente são já 1.223.

No mês passado, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) nomeou os novos bens culturais e naturais inscritos na sua lista de sítios do Património Mundial.

Os bens inscritos na lista são considerados de valor universal excecional e beneficiam do mais elevado nível de proteção do património no mundo.

Existem atualmente 1.223 sítios do Património Mundial em todo o mundo.

As adições de 2024 incluem uma antiga estrada romana em Itália e dunas de areia no Brasil.

Eixo Central de Pequim

China

Beijing Central Axis, China Joe from Pixabay

O Eixo Central é um complexo que atravessa o centro de Pequim, criado em 1271, e que inclui antigos palácios e jardins imperiais, estruturas de sacrifício e edifícios cerimoniais e públicos.

"A localização, o traçado, o padrão urbano, as estradas e o design mostram a capital ideal, conforme prescrito no Kaogongji, um texto antigo conhecido como o Livro dos Ofícios Diversos", diz a UNESCO.

Conjunto Monumental Brâncuși de Târgu Jiu

Roménia

Conjunto Monumental Brâncuși de Târgu Jiu, Roménia Emilian Robert Vicol from Pixabay

O conjunto monumental de Târgu Jiu foi projetado entre 1937 e 1938 por Constantin Brâncuși, um pioneiro do modernismo, para homenagear aqueles que deram a vida a defender a cidade durante a I Guerra Mundial.

"A notável fusão de escultura abstrata, arquitetura paisagística, engenharia e planeamento urbano concebida por Constantin Brâncuși vai muito além do episódio local do tempo de guerra para oferecer uma visão original da condição humana", segundo a UNESCO.

Paisagem cultural do lago Kenozero

Federação Russa

Lago Kenozero "MIKHAIL PROKHOROVMpr89, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Com início no século XII, na sequência da colonização eslava, a paisagem cultural do lago Kenozero compreende povoações rurais com estruturas de madeira vernáculas e "reflete a gestão comunitária da agricultura e da natureza que se desenvolveu quando a cultura florestal indígena fino-úgrica se fundiu com a tradicional cultura de campo eslava".

"As igrejas de madeira e outros edifícios religiosos, originalmente decorados com tetos pintados, ou "céus", são os principais marcos sociais, culturais e visuais da área", lê-se na lista da UNESCO.

"A sua organização espacial, juntamente com os locais e símbolos sagrados, realçam a ligação espiritual dos residentes com este ambiente."

Fronteiras do Império Romano - Dácia

Roménia

A paisagem do forte romano de Porolissum, na Dácia. Credit: UNESCO/National Museum of Transylvani an History

"O património é composto por 277 partes e representa a fronteira terrestre mais longa e complexa de uma antiga província romana na Europa", diz a UNESCO.

"Atravessando diversas paisagens, é definida por uma rede de sítios individuais que incluem fortalezas legionárias, fortes auxiliares, muralhas de terra, torres de vigia, acampamentos temporários e edifícios seculares."

Hegmataneh

Irão

Hegmataneh افشین خانی ٬ همدان, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Situada no noroeste do Irão, Hegmataneh "fornece provas importantes e raras da civilização Meda nos séculos VII e VI a.C. e serviu mais tarde como capital de verão dos governantes Aqueménida, Selêucida, Parta e Sasânida", diz a UNESCO.

Direitos Humanos, Libertação e Reconciliação:

Sítios do legado de Nelson Mandela

África do Sul

O Edifício da União em Pretória Themba Hadebe/AP

Este património, composto por 14 locais em todo o país, representa o legado da luta sul-africana pelos direitos humanos, pela liberdade e pela reconciliação.

"Estes locais refletem os principais acontecimentos ligados à longa luta contra o Estado do apartheid; a influência de Mandela na promoção da compreensão e do perdão; e os sistemas de crenças baseados nas filosofias do não-racialismo, do pan-africanismo e do ubuntu, um conceito que implica que a humanidade não está apenas incorporada num indivíduo", segundo a UNESCO.

Sítios arqueológicos e paleontológicos na zona montanhosa da Etiópia:

Melka Kunture e Balchit

Etiópia

Sítio arqueológico de Melka Kunture Richard Mortel from Riyadh, Saudi Arabia, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

Localizado no Vale do Alto Awash, na Etiópia, este é um "conjunto de sítios pré-históricos que preservam registos arqueológicos e paleontológicos - incluindo pegadas - que testemunham a ocupação da área por grupos de hominídeos há dois milhões de anos".

Moidams - o sistema de enterramento em montes da dinastia Ahom

Índia

Charaideo Maidam of Ahom Kings at Charaideo em Sivasagar, Assam Mozzworld, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Situada no sopé da cordilheira de Patkai, no leste de Assam, a necrópole real dos Tai-Ahom contém montes funerários que formam uma geografia sagrada.

"Embora se encontrem moidams noutras áreas do vale do Brahmaputra, os encontrados na propriedade são considerados excecionais", afirma a UNESCO.

Phu Phrabat, um testemunho da tradição da pedra Sīma do período Dvaravati

Tailândia

Phu Phrabat Theppitak Karoonboonyanan, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons

A área da montanha Phu Phrabat apresenta a maior coleção do mundo de pedras Sīma do período Dvaravati (séculos VII a XI d.C.).

"A escala de ereção de pedras Sīma e de modificação de abrigos rochosos transformou a paisagem natural num centro religioso, e as pinturas rupestres nas superfícies de 47 abrigos rochosos são a prova física da ocupação humana ao longo de dois milénios", segundo a listagem da UNESCO.

Tribunal Real de Tiébélé

Burkina Faso

Tribunal Real de Tiébélé Alexander Leisser, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

"O bem é um conjunto arquitetónico de terra, estabelecido desde o século XVI, que testemunha a organização social e os valores culturais do povo Kasena", segundo a UNESCO.

"Construídas pelos homens da Corte Real, as cabanas são depois adornadas com decorações de significado simbólico pelas mulheres, que são as únicas guardiãs deste conhecimento e asseguram a manutenção desta tradição."

Minas de Ouro da Ilha do Sado

Japão

Minas de ouro da Ilha do Sado 日:Muramasa, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

As minas de ouro da ilha do Sado são constituídas por cinco secções que ilustram diversos métodos de extração não mecanizados.

Mosteiro de Santo Hilarion/ Tell Umm Amer

Palestina

Um grande mosaico está representado no sítio arqueológico do Mosteiro de Santo Hilarion Credit: UNESCO

"Situadas nas dunas costeiras do município de Nuseirat, as ruínas do Mosteiro de Santo Hilarion/ Tell Umm Amer representam um dos primeiros locais monásticos do Médio Oriente, que remonta ao século IV", lê-se na lista da UNESCO.

"Foi a primeira comunidade monástica na Terra Santa, lançando as bases para a disseminação das práticas monásticas na região."

Conjunto de Residência de Schwerin

Alemanha

Residência de Schwerin Kalahari from Pixabay

Esta propriedade, maioritariamente do século XIX, inclui o Palácio da Residência do Grão-Duque, casas senhoriais, edifícios culturais e sagrados, e o lago ornamental Pfaffenteich.

A UNESCO elogia-o como "um conjunto arquitetónico excecional que reflete o espírito historicista da época, variando do neo-renascentista ao neo-barroco e ao neoclássico, com influências do Renascimento italiano".

O Património Arqueológico do Complexo de Grutas do Parque Nacional de Niah

Malásia

Grutas do Parque Nacional de Niah Clayborneoguy, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Este gigantesco complexo de cavernas interligadas, localizado no Parque Nacional de Niah, na ilha de Bornéu, contém os "mais longos registos conhecidos de interação humana com a floresta tropical, abrangendo pelo menos 50.000 anos."

"Os ricos depósitos arqueológicos, as pinturas rupestres pré-históricas e os enterros em forma de barco encontrados no extremo norte do maciço ilustram a vida biológica e humana durante este período e contribuem grandemente para o conhecimento do desenvolvimento humano, da adaptação e da migração no sudeste asiático, bem como num contexto global", escreve a UNESCO.

Paisagem cultural da zona arqueológica de Al-Faw

Arábia Saudita

Zona Arqueológica de Al-Faw Heritage Commission, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

"Situada num ponto estratégico das antigas rotas comerciais da Península Arábica, a propriedade foi abruptamente abandonada por volta do século V d.C.", segundo a UNESCO.

"Foram encontrados cerca de 12.000 vestígios arqueológicos, desde os tempos pré-históricos até à era pré-islâmica tardia, que testemunham a ocupação sucessiva de três populações diferentes e a sua adaptação às condições ambientais em evolução."

A Emergência do Comportamento Humano Moderno

Os sítios de ocupação pleistocénica da África do Sul

África do Sul

Abrigo de rochas de Diepkloof Andrew Hall, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Os três sítios arqueológicos do abrigo de Diepkloof Rock, complexo de Pinnacle Point e caverna de Sibhudu, localizados nas províncias de Western Cape e KwaZulu-Natal, exemplificam o mais variado e bem preservado registo conhecido do desenvolvimento do comportamento humano moderno, datado de há 162.000 anos.

Cidade Histórica e o Sítio Arqueológico de Gedi

Quénia

Gedi, Kenya Maclemo, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

A cidade de Gedi, rodeada de floresta e atualmente abandonada, foi uma das cidades suaíli mais importantes da costa oriental de África entre os séculos X e XVII, graças às ligações comerciais internacionais.

"A opulenta povoação está claramente delineada por muralhas e apresenta vestígios de arquitetura doméstica, religiosa e cívica, bem como um sofisticado sistema de gestão da água", diz a listagem.

"Representa fortemente as características da arquitetura e do urbanismo suaíli, utilizando materiais como o trapo de coral, a argamassa de coral e terra e a madeira."

Umm Al-Jimāl

Jordânia

Umm Al-Jimāl Bashar TabbahBashar Tabbah, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Esta povoação rural no norte da Jordânia desenvolveu-se a partir de uma povoação romana anterior e foi utilizada desde cerca do século V d.C. até ao final do século VIII d.C.

"Conserva estruturas basálticas do período bizantino e do início do período islâmico que representam o estilo arquitetónico local da região de Hauran, com alguns edifícios militares romanos anteriores reaproveitados por habitantes posteriores", diz a UNESCO.

Via Ápia (Regina Viarum)

Itália

A Via Appia Dolcevia from Pixabay

Com mais de 800 quilómetros de comprimento, a Via Ápia é a mais antiga e estrategicamente mais importante das estradas monumentais construídas pelos antigos romanos.

Esta propriedade, composta por 22 partes, é um conjunto totalmente desenvolvido de obras de engenharia, ilustrando a capacidade técnica avançada dos engenheiros romanos na construção de estradas, projetos de engenharia civil, infraestruturas e obras de recuperação de terras, bem como uma vasta série de estruturas monumentais, incluindo, por exemplo, arcos triunfais, banhos, anfiteatros e basílicas, aquedutos, canais, pontes e fontes públicas", lê-se na listagem.

Deserto de Badain Jaran - Torres de areia e lagos

China

Badain Jaran Desert Li Xin/AP

A UNESCO destaca o terceiro maior deserto da China pela sua "elevada densidade de mega-dunas, entrecortadas por lagos inter-dunais".

"Exibe espetaculares características geológicas e geomórficas contínuas de paisagens desérticas e formas de relevo que podem muito bem ser inigualáveis."

Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses

Brasil

Lençóis Maranhenses National Park Leo Castro

Mais de metade deste Parque Nacional é constituído por um campo de dunas costeiras brancas com lagoas temporárias e permanentes.

"Para além do seu importante papel na conservação da biodiversidade, o Parque possui valores estéticos e geológicos/geomorfológicos globalmente significativos", afirma a UNESCO.

O país do fluxo

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

The Flow Country Jayzed kay, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Situado na região das Terras Altas da Escócia, é "considerado o exemplo mais notável de uma paisagem de turfeiras de acumulação ativa".

Este ecossistema de turfeiras, que se tem vindo a acumular nos últimos 9.000 anos, proporciona uma diversidade de habitats que albergam uma combinação distinta de espécies de aves e apresenta uma diversidade notável de características que não se encontram em mais nenhum lugar da Terra", lê-se na lista.

Gruta de Vjetrenica

Bósnia e Herzegovina

Vjetrenica Cave JelaJeca, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

"Localizada na cordilheira dinárica, a propriedade destaca-se pela sua notável biodiversidade e endemismo das grutas. Conhecida desde a antiguidade, a representação bem conservada da topografia cársica é um dos mais importantes hotspots de biodiversidade do mundo para a fauna cavernícola, nomeadamente a fauna aquática subterrânea", segundo a UNESCO.

Te Henua Enata - Ilhas Marquesas

França

O Tiki Voador, Ilhas Marquesas Moth Clark from Oxford, England, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons

"Situada no sul do Oceano Pacífico, esta propriedade mista em série constitui um testemunho excecional da ocupação territorial do arquipélago das Marquesas por uma civilização humana que chegou por mar por volta do ano 1000 d.C. e se desenvolveu nestas ilhas isoladas entre os séculos X e XIX", diz o anúncio.