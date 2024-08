Estudo revela os emojis mais ameaçados da Europa

Tem havido um decréscimo na utilização global de certos emojis. Aqui estão os que estão a ser extintos e porque é que o símbolo da "mãozinha bem" pode ter implicações muito mais negras...

O que é que fazem o Dodó, o íbex dos Pirinéus e a esperança de que Kanye West deixe de fazer comentários de ódio e volte a fazer boa música? É isso mesmo: estão todos extintos.

Mas sabia que outra coisa pode em breve juntar-se à lista dos extintos? Os emojis.

De acordo com um relatório recente da Superside, vários emojis estão à beira do desaparecimento.

O estudo, intitulado: "The Emoji Report: Que emojis estão a extinguir-se?", analisa a utilização e o volume de pesquisa dos 100 principais emojis em todo o mundo, utilizando o software Keyword Tool. O relatório conclui que alguns dos emoticons que já fizeram furor - e que nos deram um dos piores filmes do século XXI, The Emoji Movie de 2017 - vão agora seguir o caminho dos pontos e dos traços.

O Superside descobriu que 14 emojis registaram uma diminuição na utilização global e que nem tudo está bem para o "símbolo da mãozinha ok", que encabeça a lista dos ameaçados. Caiu 66 lugares no ranking de popularidade desde 2013.

O "rosto corado" ocupa o segundo lugar, seguido da "pessoa que levanta as duas mãos para celebrar".

A nível global, os EUA, o Reino Unido e a Eslováquia têm a "cara sorridente" como o emoji mais ameaçado, enquanto na Europa o emoji da "cara a gritar de medo" está a desaparecer lentamente. A França e a Alemanha lideram quando se trata de dizer adeus a este símbolo de Edvard Munch, que registou um declínio de quase 47% nos países europeus.

A Irlanda, a Grécia, a Islândia e a Chéquia lideram o desinvestimento no "símbolo da mão direita".

Então, o que está por detrás do declínio da utilização de certos emojis?

Bem, para começar, a predominância de emojis mais recentes e também a infeliz associação de alguns emojis a grupos de ódio. Por exemplo, o emoji que representa um saco de dinheiro tem sido associado ao antissemitismo, enquanto o já referido símbolo da "mãozinha de ok" tem sido utilizado por alguns online como uma "expressão sincera da supremacia branca", de acordo com a Liga Anti-Difamação (ADL). A organização militante de extrema-direita e neofascista norte-americana The Proud Boys, exclusivamente masculina, utiliza-o frequentemente durante as manifestações.

O estudo refere ainda que um inquérito da Statista de 2023 revelou que 1/10 dos homens afirmaram nunca ter utilizado emojis, em comparação com 1/20 das mulheres. Uma sondagem da YouGov também descobriu que a utilização de emojis diminuía à medida que a idade aumentava, com 15% dos inquiridos com 65 anos ou mais a afirmarem nunca ter utilizado um emoji, em comparação com apenas 3% dos inquiridos com idades compreendidas entre os 18 e os 44 anos.

Há também o facto de a Geração Z estar a considerar cada vez mais a utilização de certos emojis como algo de estranho e "muito millennial". Ou gravitam em torno de emojis mais recentes e mais relacionáveis, ou evitam-nos completamente.

E para si? Ainda há esperança para os emojis ou são mesmo para deixar no passado?