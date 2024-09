De Garfield Myrie

O betão de cânhamo é um material de construção de base biológica que ajuda a impulsionar a construção de edifícios com emissões zero, mas como é que um produto desenvolvido há milénios pode ajudar a enfrentar os desafios ambientais actuais? A Euronews Culture foi à procura da resposta.

Não parece muito, mas o betão de cânhamo é o material de construção ecológico que tem entusiasmado os proprietários e arquitectos com o seu potencial para ser uma alternativa sustentável aos tijolos e ao betão, que são caros para o ambiente.

É feito com uma mistura cuidadosamente calibrada de cânhamo - o núcleo interior seco da planta do cânhamo - misturado com cal e água.

Mas embora o betão de cânhamo pareça ser um material de construção muito moderno, tem uma história que remonta a mais de 1500 anos.

O reboco de cânhamo do século VI ainda reveste as paredes das Grutas de Ellora, na Índia, designadas pela UNESCO, e foi descoberta argamassa de cânhamo em pilares de antigas pontes merovíngias em França - o que é apropriado, uma vez que a França esteve na vanguarda da década de 1980 para modernizar o cânhamo e apresentá-lo a uma nova geração.

Nessa altura, o betão de cânhamo húmido era moldado no local, tal como o betão é hoje, mas o desafio de obter a mistura certa tornava-o um produto difícil de utilizar por leigos. Uma quantidade excessiva de qualquer um dos três ingredientes poderia tornar o material líquido e fraco, enquanto que uma quantidade insuficiente poderia causar desmoronamento.

O tempo de secagem também levantava problemas. Em condições normais, o betão de cânhamo pode demorar entre quatro e seis semanas a curar. Mas um inverno frio e húmido pode atrasar o processo até, pelo menos, seis meses, restringindo a sua utilização em massa no norte da Europa.

Credenciais ambientais impecáveis

Apesar dos desafios, as inegáveis credenciais ambientais do betão de cânhamo significaram que era uma questão de quando, e não de se, ele iria entrar no mercado da construção.

Liam Donohoe, diretor de operações da UK Hempcrete - uma empresa sediada em Derbyshire que concebe e fornece materiais para projectos de construção utilizando cimento de cânhamo - diz à Euronews Culture que a sustentabilidade desempenha um papel em todas as áreas de desenvolvimento do produto.

Uma nova casa de betão de cânhamo construída no local em construção UK Hempcrete

"O cânhamo, ao contrário das culturas convencionais, não necessita de muitos fertilizantes ou pesticidas para o proteger durante o seu crescimento. O tipo de cânhamo fibroso normalmente utilizado na construção é uma planta alta que cresce rapidamente e, por isso, pode ser cultivada e plantada muito perto umas das outras, suprimindo naturalmente as ervas daninhas", afirma.

"Não estou a dizer que não é preciso energia para produzir betão de cânhamo, é preciso. Mas quando o comparamos com os isolamentos e enchimentos de paredes feitos pelo homem, tem uma vida útil ilimitada e o ingrediente principal é uma cultura renovável que custa muito menos energia e carbono a produzir."

A investigação e o desenvolvimento mudaram tudo

As experiências realizadas em França e na Universidade de Lovaina, na Bélgica, no início da década de 2000, permitiram aos investigadores começar a ultrapassar as barreiras que impediam o betão de cânhamo de concretizar todo o seu potencial como produto de construção corrente.

O momento eureka foi o desenvolvimento do bloco de betão de cânhamo ou "tijolo verde", que eliminou as competências especializadas e o trabalho de adivinhação na utilização do material.

O bloco fibroso leve abriu um novo mundo de possibilidades para o material sem diminuir nenhuma das suas credenciais ecológicas. É isento de compostos orgânicos voláteis (COV) e mantém indefinidamente as suas propriedades acústicas, de absorção de humidade e de condutividade térmica - em nítido contraste com o isolamento sintético que se descomprime com o tempo e se torna menos eficaz.

Atualmente, é um produto consistente, leve e fiável que pode ser facilmente transportado para os locais e utilizado por construtores sem necessidade de formação extensiva.

Betão de cânhamo versus betão

Apesar da sua versatilidade, os especialistas são rápidos a rejeitar as comparações entre o betão de cânhamo e o betão. O betão é um material de construção estrutural reforçado que pode suportar o seu próprio peso, enquanto o cânhamo é utilizado em torno de uma estrutura de madeira, aço ou betão. Pense nele como um isolamento que não custa a Terra.

"Quando o betão de cânhamo é transformado em blocos, é suficientemente forte para se suportar a si próprio, pelo que pode ser utilizado para construir edifícios de vários andares. Há vários exemplos nos Países Baixos, África do Sul e França, por isso não é que não se possam construir estruturas altas ou fortes com este material, mas é necessário utilizá-lo à volta de uma estrutura", diz Donohoe.

Os constituintes do betão de cânhamo: cânhamo, aglutinante de cal e água. UK Hempcrete

"Os investigadores estão a trabalhar no desenvolvimento de uma aplicação estrutural para o cimento de cânhamo, mas isso significa, atualmente, ajustar a receita. O ponto ideal é encontrar algo que seja muito consistente, que vá para o local de construção como qualquer outro produto de construção, sem comprometer demasiado as entradas de carbono na receita, utilizando ingredientes que são produzidos de forma menos sustentável."

Chegou o momento do Hempcrete

O Hempcrete está a revelar-se bem adaptado à forma radicalmente diferente como muitas vidas são vividas no mundo pós-Covid e ao desejo de fazer mais para garantir a sobrevivência do planeta.

"No passado recente, as pessoas deslocavam-se para os seus escritórios aquecidos, faziam um dia de trabalho e regressavam a casa para ligar o aquecimento durante uma ou duas horas à noite", diz Donohoe.

"Atualmente, já não vivemos assim. Cada vez mais, muitos de nós querem um ambiente agradável, estável e saudável em casa, porque é aí que muitos vivem e trabalham.

"Os isolamentos sintéticos, como o poliuretano e a fibra de vidro, formam uma barreira entre o calor e o frio, mas aquecem e arrefecem muito rapidamente. Em contrapartida, os materiais naturais, como a terra ou o betão de cânhamo, são um pouco mais lentos a aquecer inicialmente, mas retêm o calor durante muito mais tempo - um processo chamado "atraso de diminuição". Este processo adequa-se ao mundo atual, em que as pessoas estão em casa durante muito mais tempo e o aquecimento é ligado com mais frequência durante os meses mais frios", acrescenta.

A Europa está a marcar o ritmo na utilização do betão de cânhamo

Os principais actores do mundo do betão de cânhamo são oriundos da Europa. Nos Países Baixos, em França, na Bélgica, na Alemanha e em Itália, o betão de cânhamo é utilizado regularmente para reabilitar edifícios antigos e constituir o núcleo de novas construções.

Um dos maiores produtores é a empresa belgaIsohemp. A empresa, sediada em Fernelmont, está no mercado desde 2011 e opera em cinco países.

Produz mais de um milhão de blocos de cânhamo por ano e afirma que os projectos em que trabalhou pouparam 18 000 toneladas de C02 ao ambiente - o que equivale às emissões produzidas por um carro patrulha que circunavega o planeta 32 000 vezes.

Embora o Reino Unido esteja alguns passos atrás, a diferença está a diminuir rapidamente. A UK Hempcrete tem conhecimento de 300 a 400 casas no Reino Unido que foram construídas com cimento de cânhamo e vê um futuro brilhante para o produto.

"O futuro do cimento de cânhamo será o pré-fabrico, utilizando métodos de construção modulares. Já temos casas com estrutura de madeira em grande parte montadas em fábricas, levadas para o local e construídas lá. Não há razão para que as casas de cânhamo não possam ser pré-fabricadas de forma semelhante", diz Donohue.

A invenção do bloco de betão de cânhamo permitiu que o material pudesse ser utilizado sem formação especializada. UK Hempcrete

"Na Grã-Bretanha, as empresas estão a construir casas familiares convencionais com cimento de cânhamo que se assemelham a casas de propriedade em qualquer parte do país, mas com benefícios de desempenho ecológico muito superiores.

"Para nós, o foco é a reabilitação do parque habitacional anterior à década de 1940. Estamos a trabalhar com cooperativas de habitação comunitárias em todo o país que têm casas antigas que são frias e têm fugas. A maior oportunidade é desenvolver esse mercado juntamente com o crescente mercado de novas construções".

Mas talvez todo o potencial do cânhamo e do betão de cânhamo ainda esteja por concretizar. A BMW utiliza atualmente um polímero de cânhamo que permite poupar peso nos painéis das portas do seu automóvel elétrico i3, enquanto nas zonas sísmicas do sul de Itália o betão de cânhamo é utilizado como um material de construção flexível que pode suportar o movimento da terra, em vez do betão rígido e quebradiço.

O futuro do betão de cânhamo como material de construção ecológico parece garantido. Mas com os investigadores a trabalharem em formas cada vez mais inovadoras de o utilizar, talvez só tenhamos visto um vislumbre tentador da diferença que pode fazer.