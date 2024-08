Marrocos mostra como será o maior estádio de futebol do mundo

Foram divulgadas novas imagens do recinto que terá capacidade para 115 mil espectadores.

O Grand Stade Hassan II em Casablanca, Marrocos, está projetado para ser o maior estádio de futebol do mundo, com capacidade para 115 mil lugares - mesmo a tempo de o país africano acolher conjuntamente o Campeonato do Mundo da FIFA de 2030.

Marrocos será o palco do torneio juntamente com Portugal e Espanha, e já apontou o estádio de Casablanca para a final do Mundial. Os preparativos para a construção do estádio começaram em outubro de 2023 no terreno de 100 hectares.

O atual detentor do recorde do maior recinto de futebol é o Estádio Rungrado 1.º de maio, em Pyongyang, na Coreia do Norte, que tem capacidade para 114 mil pessoas e acolhe a eleção de futebol norte-coreana.

O estádio foi concebido pelos arquitetos Oualalou + Choi, de Paris, e Populous, líder mundial em design desportivo.

No entanto, não será o maior estádio do mundo. Essa honra cabe ao Estádio Narendra Modi, em Ahmedabad, na Índia. O estádio de críquete não acolhe jogos de futebol, mas pode receber até 132 mil espectadores.

Inspirado no tradicional encontro social marroquino chamado "moussem", em que grupos marroquinos se reúnem para intercâmbios culturais, a estrutura do telhado foi concebida para se assemelhar a uma grande tenda no meio da paisagem florestal de Cassablanca.

À volta do estádio principal, há grupos de jardins que albergam campos e complexos desportivos mais pequenos. Este "oásis de vegetação" inclui jardins botânicos para acrescentar um novo nível de interação entre o estádio e a natureza circundante na sua localização, 38 km a norte de Casablanca.

Cada extremidade do estádio tem uma bancada com capacidade para 29 500 espectadores em geral e 12 mil espectadores adicionais nos cinco níveis de bancadas VIP.

Tarik Oualalou, Diretor de Design e sócio fundador da Oualalou + Choi e Arquiteto Principal do projeto, comenta: "O Grand Stade Hassan II está profundamente enraizado na cultura marroquina, com as suas tradições e expressões contemporâneas. Está enraizado em figuras antigas e primordiais: o Moussem, a tenda e o jardim, bem como a topografia e as paisagens de Marrocos. É um espaço generoso, aberto ao mundo e respeitador da Natureza que protege. O Grand Stade Hassan II de Casablanca é a encarnação da grande tradição da hospitalidade marroquina".