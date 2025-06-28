PUBLICIDADE

O multimilionário Jeff Bezos, patrão da Amazon, e Lauren Sánchez deram o nó numa cerimónia de casamento na ilha de San Giorgio Maggiore, em Veneza, esta sexta-feira.

Sánchez publicou uma fotografia no seu Instagram em que aparece radiante num vestido branco ao lado de Bezos, o quarto homem mais rico do mundo, vestido com um smoking.

Dezenas de jatos privados chegaram aos aeroportos de Veneza e iates atracaram nos canais da cidade à medida que os convidados chegavam para a cerimónia.

Celebridades como os membros da família Kardashian e Oprah Winfrey estiveram em Veneza para assistir ao casamento.

Foi o segundo dia de eventos espalhados pela cidade lagunar italiana. Na sexta-feira à tarde, Sánchez saiu do hotel com um lenço de seda na cabeça e lançou um beijo aos jornalistas antes de entrar no táxi aquático, que a levou através dos canais até à ilha de San Giorgio, do outro lado da bacia da lagoa da Praça de São Marcos, onde o casal terá realizado a cerimónia de casamento.

Lauren Sánchez antes do casamento Antonio Calanni/AP

O casamento dividiu a cidade italiana. Alguns ativistas protestam contra a exploração de Veneza por Bezos, enquanto os residentes comuns sofrem com o excesso de turismo, os elevados custos da habitação e a ameaça constante de inundações provocadas pelo clima.

Cerca de uma dúzia de organizações venezianas, incluindo defensores da habitação, activistas anti-cruzeiros e grupos universitários, uniram-se para protestar contra o casamento de vários dias sob o lema "No Space For Bezos".

Os manifestantes organizaram protestos de pequena escala, desfraldando faixas anti-Bezos em vários locais venezianos icónicos. Os críticos citam as práticas laborais da Amazon, as disputas fiscais em curso com os governos europeus e os associados políticos de Bezos como motivos de preocupação.

O governador da cidade, Luca Zaia, defendeu veementemente o casamento como um benefício económico e de reputação para Veneza, afirmando que a festa terá custado entre 40 e 48 milhões de euros, mas pode trazer cerca de mil milhões de euros à cidade.

Bezos doou um milhão de euros a cada uma das três organizações de investigação ambiental que trabalham para preservar Veneza, de acordo com a Corila, a associação veneziana de investigação ambiental.