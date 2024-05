No ano passado, a gigante tecnológica foi multada pela entidade para a proteção de dados em França por monitorizar a atividade dos funcionários.

Sindicatos de 11 países da UE escreveram às autoridades de proteção de dados de todo o bloco pedindo-lhes que investiguem as práticas de vigilância de dados da Amazon, de acordo com uma carta a que a Euronews teve acesso esta terça-feira, 7 de maio.

Os líderes sindicais, de países europeus onde os armazéns da Amazon empregam um número significativo de trabalhadores - incluindo Áustria, Alemanha, Irlanda e Espanha - questionam o uso de vigilância e gestão algorítmica por parte da gigante do mercado online. Alegam que a Amazon utiliza scanners de mão, software de monitorização da atividade, câmaras de vídeo, dispositivos GPS e outras tecnologias de localização, o que tem consequências para a saúde mental e física dos trabalhadores.

Os sindicatos pedem, portanto, às autoridades nacionais de proteção de dados que sigam o exemplo da França. Em dezembro de 2023, na sequência de uma investigação, a Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) impôs uma sanção de 32 milhões de euros à Amazon France Logistique. Foi considerado que a empresa estava a violar as regras de proteção de dados da UE ao criar um “sistema excessivamente intrusivo” para monitorizar a atividade e o desempenho dos trabalhadores, juntamente com sanções por protocolos de videovigilância inadequados.

Oliver Roethig, Secretário Regional da UNI Europa, disse em declarações à Euronews que os sistemas de gestão de trabalhadores “minam a confiança entre os trabalhadores e a direção, mas também evidenciam um desrespeito sistémico pelas nossas leis de privacidade”.

“É mais do que tempo de nos erguermos e exigirmos que estas empresas multinacionais respeitem os dados pessoais dos trabalhadores e o seu direito a um local de trabalho digno. Precisamos de uma ação forte agora para garantir que as nossas leis sejam totalmente aplicadas", disse Roethig.

A carta surge numa altura em que a Amazon também se encontra na mira dos legisladores da UE. No mês passado, cinco políticos social-democratas visitaram as instalações da Amazon na Alemanha, Itália, Espanha e Holanda, depois de os representantes da plataforma de comércio eletrónico terem sido proibidos de entrar no Parlamento Europeu na sequência de um apelo da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (EMPL), depois de a empresa não ter comparecido a uma série de audições e visitas a fábricas em 2021 e 2023.

A Amazon viu os seus 14 cartões de acesso ao Parlamento serem retirados em fevereiro, e não serão emitidos novos cartões até nova ordem. Sarah Tapp, porta-voz da Amazon, disse à Euronews que a empresa continua aberta a um “diálogo construtivo sobre as questões que se colocam ao sector da logística e continua empenhada em colaborar com a Comissão [EMPL]”.

Numa puliblicação num blogue no mês passado - com a abertura do Laboratório de Inovação Operacional da Amazon em Itália - Sarah Rhoads, Vice-Presidente Global de Saúde e Segurança no Trabalho da empresa, sublinhou o foco contínuo no investimento, inovação e invenção em nome da segurança.

“Os trabalhadores são o coração e a alma das nossas operações e é por isso que a tecnologia que implementamos nas nossas instalações está sempre centrada em servir a nossa equipa e tornar as nossas operações mais seguras. O nosso investimento contínuo em robótica ajuda a reduzir a carga de trabalho físico dos funcionários e as tarefas repetitivas que podem causar lesões, ao mesmo tempo que os ajuda a adquirir novas competências que podem fazer progredir a sua carreira", afirmou Rhoads.

A Amazon foi contactada para uma resposta.