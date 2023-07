Assinala-se esta sexta-feira o Dia Internacional do Excesso de Plástico numa altura em que o mundo ultrapassa oficialmente a quantidade de plástico que consegue gerir eficazmente num ano.

Esta sexta-feira é o Dia Internacional do Excesso de Plástico,o momento em que os seres humanos já não conseguem gerir corretamente os resíduos de plástico que produzimos anualmente.

Pela primeira vez, este dia está a ser assinalado internacionalmente pela Earth Action, uma empresa de investigação com sede na Suíça.

"Aumentar a consciencialização é um dos objetivos, mas a capacitação e a capacidade de ação são ainda mais importantes", disse Sarah Perreard, co-CEO e responsável pelo envolvimento das partes interessadas na Earth Action, à Euronews Green.

"Não queremos apenas educar as pessoas sobre esta questão, queremos que os dados e as ideias do nosso relatório abrangente atuem como uma ferramenta para impulsionar as mudanças necessárias".

Há um Dia do Excesso de Plástico para cada país, todos os anos

O Dia Internacional do Plástico tem como objetivo sensibilizar para a relação nociva do mundo com o plástico e para os nossos esforços para o reciclar adequadamente.

O dia 28 de julho é importante porque calcula a média do progresso da gestão do plástico em todos os países do mundo, calculando a quantidade de plástico que é reciclado em comparação com a quantidade que é "desperdiçada" ou deitada fora.

Alguns países são capazes de processar muito mais plástico do que outros.

O "dia de superação" da Dinamarca é 26 de dezembro porque o país é bom na gestão dos resíduos de plástico. Há apenas quatro dias em que o plástico é desperdiçado em relação à capacidade do país para o reciclar.

Na Nigéria, o "dia de superação" é 3 de janeiro, o que significa que, durante o resto do ano, o plástico não é simplesmente reciclado ou gerido, sendo muitas vezes despejado no ambiente.

O mundo está a enfrentar um problema de plástico: o que significa isto?

Atualmente, de acordo com a Earth Action, 43% de todos os resíduos de plástico produzidos são mal geridos. Isso equivale a mais de 68,5 milhões de toneladas de plástico só este ano. Isto inclui 420 mil toneladas de aditivos químicos libertados nos cursos de água.

Desde 8 de janeiro de 2023, mais de 40 por cento da população mundial vive em zonas onde a quantidade de resíduos de plástico produzidos já excedeu a capacidade de gestão.

Os plásticos não são apenas prejudiciais para o ambiente, mas também para os seres vivos.

O macroplástico, qualquer coisa maior do que 5 mm, pode causar emaranhamento, ferimentos e ingestão nos animais. Já os microplásticos, com menos de 5 mm, têm sido associados a efeitos cancerígenos, disfunção hepática e desregulação endócrina - especialmente se contiverem substâncias perigosas.

A produção de plásticos também não parece estar a abrandar, com mais de metade de todos os plásticos alguma vez produzidos a partir de 2000. Estima-se que a produção global de plástico continue a crescer rapidamente, atingindo mais de mil milhões de toneladas em 2050.

Porque é que os países em desenvolvimento têm dificuldade em processar o plástico?

Muitos dos maiores produtores de resíduos de plástico do mundo são do Sul Global - em parte porque também estão a ter de receber e processar os resíduos dos países mais ricos.

"Milhares de milhões de pessoas vivem sem sistemas adequados de gestão de resíduos e a poluição por plásticos é muito evidente em algumas partes do mundo", explica o Dr. Tobias Nielsen, investigador em políticas climáticas e de sustentabilidade no Instituto Sueco de Investigação Ambiental.

"No entanto, não são apenas os governos nacionais, mas também as empresas que operam nesses países, que têm a responsabilidade de desenvolver a gestão dos resíduos de plástico. A UE também pode ajudar a desenvolver sistemas de gestão de resíduos e, claro, garantir que os resíduos de plástico da UE não vão parar aos países em desenvolvimento."

As Nações Unidas estão atualmente a tentar chegar a acordo para um tratado sobre os plásticos para eliminar a poluição e os resíduos à escala mundial.