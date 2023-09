A maior turbina eólica do mundo bateu o recorde de produção de eletricidade num só dia.

A maior turbina eólica do mundo bateu o recorde de maior potência produzida por uma única turbina num dia.

PUBLICIDADE

Ao largo da costa da província de Fujian, na China, a gigantesca Goldwind GWH252-16MW - com 252 metros de diâmetro - ergue-se acima do mar.

No dia 1 de setembro, produziu 384,1 megawatts-hora (MWh) em 24 horas, quando um tufão atingiu o sudeste do país.

Este valor é suficiente para alimentar cerca de 170 000 casas, ou 38 milhões de LEDs, ou 2,2 milhões de quilómetros percorridos por um carro elétrico.

Ultrapassa o anterior recorde de 364 MWh, estabelecido na Dinamarca em agosto.

Porque é que a turbina Goldwind pode continuar a funcionar com um tufão?

A maioria das turbinas não pode funcionar nestas condições, e o tufão Haikui obrigou muitos parques eólicos a encerrar.

No entanto, a Goldwind pode ajustar as suas pás em tempo real quando os ventos atingem velocidades elevadas, permitindo-lhe continuar a produzir energia.

Renewable energy is a key part of the green transition. canva

"Estamos a monitorizar de perto os componentes críticos, como o programa de controlo principal, o sistema de inclinação e os geradores, para levantar gradualmente as restrições de energia, garantindo ao mesmo tempo a segurança operacional", disse um porta-voz da Goldwind ao South China Morning Post.

O rotor do Goldwind GWH252-16MW tem um diâmetro de 252 metros - cerca de 2,5 campos de futebol - e cada pá pode atingir mais de dois terços da velocidade do som.

Quais os países que lideram a energia eólica a nível mundial?

A China lidera o mundo da energia eólica.

Em 2021, instalou mais capacidade de produção eólica offshore do que qualquer outro país do mundo nos últimos cinco anos.

Só a China foi responsável por 49% dos 64,3 GW de capacidade eólica offshore global em 2022 - mais do que os 47% da Europa.

PUBLICIDADE

O país está também a planear o maior parque eólico do mundo, uma instalação tão grande que poderia fornecer energia a toda a Noruega. As obras do projeto estão previstas para começar antes de 2025.

No entanto, as credenciais ecológicas da China estão longe de ser imaculadas, adverte Li Shuo, conselheiro político sénior da Greenpeace para a Ásia Oriental.

"A China é o gorila de 800 quilos no que diz respeito ao setor energético mundial", afirmou Li Shuo, em abril.

"A China tem, sem dúvida, liderado a expansão global das energias renováveis. Mas, ao mesmo tempo, o país está a acelerar a aprovação de projetos de carvão".

A superpotência mundial espera produzir um terço da sua eletricidade a partir de energias renováveis até 2025. No entanto, planeia atingir a meta de zero emissões líquidas até 2060 - um objetivo distante em comparação com muitos outros países.