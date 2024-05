Nigar Arpadarai, campeão da COP29, define o cenário antes da cimeira vital

Quais são as esperanças do Azerbaijão para o próximo evento COP29 em Baku?

Neste episódio de Azerbaijan Diary, falamos com Nigar Arpadarai, a defensora de alto nível das alterações climáticas da ONU para a COP29, antes do evento em Baku, em novembro deste ano.

Arpadarai sublinha os efeitos palpáveis das alterações climáticas a nível local, citando a diminuição dos níveis de água do Mar Cáspio como um lembrete diário da vulnerabilidade ambiental. O seu papel no âmbito da COP29 consiste em reforçar a ação climática através de uma maior participação de intervenientes não estatais.

A cimeira centrar-se-á no papel crucial do financiamento da luta contra as alterações climáticas e na necessidade de uma participação ativa do setor privado para atingir objetivos sustentáveis. O seu objetivo é promover uma plataforma de inclusão, garantindo que todas as vozes são ouvidas e podem contribuir para diálogos globais e regionais eficazes.

Arpadarai manifestou a sua confiança na capacidade do Azerbaijão para acolher uma COP bem sucedida, convidando as delegações mundiais a experimentarem a calorosa hospitalidade oferecida em Baku e a participarem em debates significativos que impulsionarão a ação climática.