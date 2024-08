Alterações climáticas ameaçam os habitats das aves migratórias em toda a Europa

De Luke Hanrahan

O calor provocou um stress ecológico significativo, em especial nas charnecas, que são pontos críticos de paragem e locais de reprodução para as aves migratórias.

Desde os desertos do norte de África até às zonas temperadas do norte da Europa, as aves migratórias dependem das antigas charnecas para descanso essencial, recursos e locais de reprodução.

No entanto, o aumento das temperaturas, com ondas de calor prolongadas, está a colocar estes frágeis ecossistemas sob uma pressão sem precedentes. Quando um elo vital desta cadeia enfraquece, o seguinte torna-se cada vez mais crucial.

A atual vaga de calor na Europa foi uma das mais prolongadas e intensas de que há registo. Com uma duração de mais de dois meses, as temperaturas excederam consistentemente as médias históricas, com algumas zonas a registar máximos sem precedentes.

Julho de 2024 foi um marco significativo, com as temperaturas globais do ar à superfície a atingirem 17,09°C em 21 de julho, ultrapassando o anterior recorde estabelecido em julho de 2023.

Neil Lister, da Suffolk and Essex Coasts and Heaths National Landscape, explica. "Quando pensamos nas espécies migratórias, em particular nas aves, elas percorrem grandes distâncias. Se a isso juntarmos as alterações climáticas, as pressões tornam-se evidentes. Em que momento é que estes habitats se tornam demasiado quentes para as espécies migratórias e residentes?"

O aumento das temperaturas e o seu impacto

A Europa registou temperaturas recorde no último ano.

O mês de maio de 2024 registou temperaturas 1,52°C mais elevadas do que a média pré-industrial, marcando-o como o maio mais quente de que há registo.

A temperatura média europeia para a primavera (março-maio de 2024) foi 1,50°C mais quente do que a média de 1991-2020, estabelecendo também um recorde para a estação.

Níveis de ozono e stress ecológico

O aumento do ozono ao nível do solo, resultante de temperaturas mais elevadas, coloca um stress adicional na flora e fauna das charnecas.

Os níveis elevados de ozono podem danificar os tecidos vegetais e reduzir a disponibilidade de alimentos para as aves, agravando os efeitos do stress térmico.

Os níveis na Europa neste início de agosto são elevados, seguindo a tendência verificada em julho, quando muitos locais registaram valores máximos diários superiores a 200 μg/m³ durante a intensa vaga de calor, com um impacto significativo nos ecossistemas.

Diminuição das populações de aves

A onda de calor de 2024 levou a um declínio significativo de 15% em algumas populações de aves que utilizam as charnecas europeias como pontos de paragem. Espécies como os pipit são particularmente afetadas, lutando para sobreviver após as suas longas migrações da África subsariana devido às condições subótimas encontradas à chegada.

O papel vital das charnecas

As charnecas, que abrangem áreas na Alemanha, Países Baixos, Dinamarca, Espanha, França e Reino Unido, são cruciais para as aves migratórias, proporcionando as necessárias paragens para descanso, áreas de reprodução e reservas alimentares.

Estas regiões enfrentam uma pressão crescente à medida que as temperaturas sobem, perturbando o delicado equilíbrio ecológico.

Na última década, as charnecas de toda a Europa sofreram uma degradação significativa. Por exemplo, entre 2000 e 2018, a extensão das charnecas e dos arbustos diminuiu 1,2%, principalmente devido à florestação, aos incêndios e à expansão urbana, exacerbados pelo aumento das temperaturas e das ondas de calor.

No noroeste de Espanha, perderam-se mais de 7000 hectares de charnecas secas europeias entre 2003 e 2011, o que representa uma redução de 20,3%.

Questões específicas das charnecas

Península da Jutlândia, Dinamarca : As charnecas servem aqui como locais vitais de paragem e de reprodução para numerosas espécies de aves. O atual aumento da temperatura levou a alterações significativas do habitat, tornando difícil para as aves encontrarem alimento e abrigo adequados.

: As charnecas servem aqui como locais vitais de paragem e de reprodução para numerosas espécies de aves. O atual aumento da temperatura levou a alterações significativas do habitat, tornando difícil para as aves encontrarem alimento e abrigo adequados. Países Baixos : As charnecas holandesas enfrentam pressões semelhantes, com o aumento das temperaturas a provocar uma mudança na composição das espécies vegetais e um declínio das populações de insetos, fontes de alimento essenciais para as aves migratórias.

: As charnecas holandesas enfrentam pressões semelhantes, com o aumento das temperaturas a provocar uma mudança na composição das espécies vegetais e um declínio das populações de insetos, fontes de alimento essenciais para as aves migratórias. França : As charnecas francesas também estão ameaçadas, sofrendo pressões semelhantes devido ao aumento das temperaturas e à degradação dos habitats, com impacto nas espécies de aves locais e migratórias.

: As charnecas francesas também estão ameaçadas, sofrendo pressões semelhantes devido ao aumento das temperaturas e à degradação dos habitats, com impacto nas espécies de aves locais e migratórias. Espanha: No noroeste de Espanha, a rápida perda de charnecas foi exacerbada pelo aumento das temperaturas e pelas ondas de calor, com impacto na biodiversidade e no equilíbrio ecológico destes habitats críticos.

O ponto de viragem para as charnecas

As charnecas são altamente sensíveis às alterações climáticas.

O ponto de viragem para estes ecossistemas ocorre quando os fatores de stress combinados - aumento das temperaturas, aumento da poluição e degradação do habitat - excedem a sua capacidade de recuperação.

Nessa altura, as charnecas deixam de poder suportar a diversidade da vida vegetal e animal que sustentam atualmente, levando a um declínio das populações de aves dos ecossistemas combinados.

Este colapso não afeta apenas as espécies residentes, mas tem também um efeito dominó nas aves migratórias que dependem destes habitats para sobreviver durante as suas longas viagens.

A importância das charnecas

As charnecas não são apenas críticas para as aves migratórias, mas também atuam como sumidouros de carbono, ajudando a mitigar as alterações climáticas através da absorção e armazenamento de dióxido de carbono.

Apoiam uma vasta gama de biodiversidade, incluindo espécies raras e ameaçadas de extinção. Os sistemas radiculares densos das plantas das charnecas evitam a erosão do solo, mantêm a qualidade da água e regulam o seu fluxo, reduzindo o risco de inundações durante chuvas fortes e mantendo um abastecimento de água estável durante os períodos de seca.

Esforços de conservação em colaboração

Neil Lister sublinha a importância dos esforços de conservação em colaboração. "Não vale a pena trabalharmos sozinhos se estivermos a perder algo básico dos gestores de charnecas de outros locais. Estou em contacto com os gestores de charnecas na Europa. Temos de continuar a trabalhar em conjunto. As próprias aves são europeias".

Antes do Brexit, Neil Lister coliderou uma parceria europeia financiada pela UE, centrada na conservação transfronteiriça. Neil Lister sublinha a importância de manter canais de comunicação e práticas de conservação coerentes no meio de cenários políticos em mudança. "É reconfortante saber que os contactos se mantêm, que os canais de comunicação continuam abertos e que esta forma colaborativa de trabalhar não está totalmente perdida", afirma Lister.

A proteção dos ecossistemas é vital não só para preservar a biodiversidade, mas também para manter o equilíbrio ecológico que sustenta a vida.

Dado que as alterações climáticas continuam a afetar estas regiões, a preservação destas áreas críticas de repouso e da biodiversidade que suportam continua a ser uma prioridade para os conservacionistas de toda a Europa.