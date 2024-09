"Tínhamos acabado de reparar as nossas casas": inundações atingem cidade italiana pela terceira vez em 16 meses

Alguns habitantes da cidade de Faenza tinham acabado de reparar as suas casas depois das cheias devastadoras de 2023 quando as propriedades voltaram a ficar submersas esta semana.

A tempestade Boris, que tem fustigado a Europa na última semana, chegou agora ao norte de Itália.

As cidades da região de Emilia Romagna foram atingidas por graves inundações que obrigaram à retirada de cerca de 1.500 pessoas das suas casas. Duas pessoas estão desaparecidas na zona de Bagnacavallo.

Para muitos residentes, isto significa reviver um pesadelo que ocorreu há apenas um ano.

Na cidade de Faenza, as casas estão submersas pela terceira vez em 16 meses.

"Tínhamos acabado de reparar as nossas casas"

Depois de algumas zonas da Emilia Romagna terem recebido 300 milímetros de chuva em 48 horas, os rios Marzone e Lamone transbordaram das margens.

Para os habitantes da zona de Borgo Durbecco, em Faenza, foi um caso cruel de repetição da história recente.

Em maio de 2023, as ruas e as casas da zona foram inundadas duas vezes com água e lama. As fortes chuvas e os deslizamentos de lama mataram 17 pessoas e causaram danos no valor de 8,5 mil milhões de euros em toda a Emilia Romagna, de acordo com as autoridades regionais.

A escola de música Artistation, um ginásio e o campo de basquetebol local ficaram submersos e tiveram de ser renovados.

As obras tinham acabado de terminar quando as chuvas torrenciais desta semana as inundaram de novo.

Os residentes descreveram ao programa noticioso italiano La 7 como tinham acabado de reparar e repintar os pisos térreos das suas casas, para depois os verem novamente mergulhados em água suja.

"Não conseguimos dormir mais, as notícias estão sempre a piorar. Não aguentamos mais", disse uma mulher.

"A água chegou-nos por volta das duas da manhã. Infelizmente, já estamos habituados a esta situação", disse Fiorenzo, residente em Faenza, ao sítio de notícias local Il Piccolo.

Foi resgatado pelos bombeiros num bote da sua casa, juntamente com o irmão.

"É a terceira vez, e esta nem sequer foi a pior. Agora vamos procurar abrigo com amigos e parentes para passar a noite".

Os bombeiros utilizam um bote para retirar civis após uma inundação em Faenza, na região de Emilia Romagna Fabrizio Zani/LaPresse via AP

Outro morador disse ao La 7 que a família optou por permanecer em casa nos andares superiores porque a situação não era novidade.

"Enquanto a água não subir ainda mais, ficaremos aqui", disse ele.

A polícia local e os bombeiros têm os números de telefone dos residentes que decidiram ficar nas suas casas para que possam ser imediatamente socorridos, se necessário.

Autoridades locais dizem que muro para evitar inundações não recebeu financiamento

Foi construído à pressa um muro de betão ao longo de uma estrada para bloquear o transbordar do rio, mas este ruiu poucas horas depois, na quarta-feira à noite.

As autoridades locais dizem que têm estado a insistir num bloqueio permanente ao longo da margem esquerda - semelhante ao da margem direita, que resistiu à subida das águas esta semana.

No entanto, dizem que não receberam luz verde para o financiamento. "Devido a atrasos burocráticos, nada foi feito", disse o presidente da Câmara, Massimo Isola, ao jornal Corriere di Bologna.

As alterações climáticas foram responsáveis pelas inundações no Norte de Itália?

Tal como no ano passado, os cientistas estão a destacar o papel das alterações climáticas nas inundações na Emilia Romagna.

Os meteorologistas afirmam que este fenómeno extremo está ligado ao fenómeno de bloqueio atmosférico.

Normalmente, os sistemas meteorológicos movem-se constantemente, trazendo condições variáveis.

Mas durante um bloqueio atmosférico, os ventos de grande altitude que normalmente impulsionam os sistemas abrandam, criando uma espécie de "engarrafamento" na atmosfera.

Isto faz com que um determinado tipo de tempo, como chuvas fortes ou temperaturas extremas, permaneça bloqueado numa região durante vários dias ou semanas.

Segundo os especialistas, as temperaturas elevadas dos mares Mediterrâneo e Adriático agravaram este fenómeno.

"Os fluxos de vapor ligados a um Mediterrâneo muito mais quente do que a média fornecem energia adicional", disse o meteorologista Francesco Nucera à estação meteorológica 3bmeteo.

"O que era improvável torna-se possível na nova era climática. Esta é a terceira inundação em Emilia num ano. As alterações climáticas estão a tornar estes bloqueios atmosféricos mais frequentes e intensos".

Esta semana, a organização ambiental Legambiente informou que os fenómenos meteorológicos extremos em Itália aumentaram 22% em 2023, o ano mais quente de que há registo.

As inundações e ruturas de rios aumentaram 170% em comparação com 2022 e os deslizamentos de terras após chuvas torrenciais aumentaram 64%.