Relatório recente poderá servir de roteiro para as autoridades locais se adaptarem ao clima e acelerarem a transição ecológica.

As secas, inundações e ondas de calor são algumas das consequências das alterações climáticas em França que deverão tornar-se mais frequentes.

Um novo relatório de uma rede de organizações ambientais descreve a forma como a crise climática está a fazer-se sentir em França e como continuará a agravar-se.

O relatório identifica os efeitos que constituem a maior ameaça para cada uma das 18 regiões administrativas do país.

"Os impactos das alterações climáticas são tão diversos como as paisagens de França e não se manifestam da mesma forma em todas as regiões", lê-se no relatório.

O relatório conclui que todas as regiões do país já estão a sofrer os efeitos adversos das alterações climáticas, mas cada uma tem as suas próprias vulnerabilidades.

Nouvelle-Aquitaine e Pirinéus: seca e preocupações com os recursos hídricos em França

A seca é uma preocupação em toda a França, com o relatório a alertar para o facto de poder conduzir a tensões crescentes à medida que as famílias, a agricultura e a indústria competem pelos recursos. Algumas projeções mostram que o caudal do Loire poderá diminuir para metade nos próximos anos.

A maior região de França, a Nova Aquitânia, é composta por vastas extensões de floresta, longas linhas costeiras, passando pelos montanhosos Pirinéus e pelo Maciço Central. Isto significa que 3,9 milhões de pessoas, 69% da população regional, estão expostas a pelo menos um risco climático.

As alterações climáticas causadas pelo homem estão a prolongar as secas no sul de França, o que significa que os reservatórios estão cada vez mais vazios. AP Photo/Daniel Cole

Nesta região, a seca é o fenómeno que afeta o maior número de pessoas. Desde 1950, a precipitação diminuiu e as temperaturas aumentaram. A região registou episódios de seca em 2018, 2019, 2021 e, o pior de todos, em 2022, que bateu todos os recordes. Foi o ano mais quente alguma vez registado na região, com mais de 70 dias acima dos 30°C e uma seca que começou na primavera e durou vários meses.

As alterações climáticas aumentam o risco de seca, o que por sua vez, aumenta uma série de outros riscos em diferentes regiões. O tempo extremamente seco aumenta a probabilidade de incêndios florestais em zonas muito arborizadas, degrada os solos, conduzindo a inundações noutras zonas, e exerce uma pressão acrescida sobre os recursos agrícolas já sob pressão.

O calor extremo nas cidades : o caso de Paris

Grandes cidades como Paris são particularmente vulneráveis ao calor extremo. Em média, a França tem registado um aquecimento de cerca de 1,9°C, mas poderá atingir mais de 4°C até 2100 com as políticas climáticas atualmente em vigor.

As regiões de Ile-de-France e Provence-Alpes-Côte d'Azur são as primeiras a ser afetadas por temperaturas extremas.

Se as emissões de gases com efeito de estufa continuarem na sua trajetória atual, a região Ilha de França enfrentará 30 dias de canícula por ano e temperaturas que poderão atingir os 50°C em 2050. A elevada urbanização torna a região particularmente vulnerável, uma vez que materiais como o betão, a pedra e o metal absorvem e retêm o calor. Isto cria algo conhecido como o efeito de ilha de calor urbana. As temperaturas já aumentaram em média 2°C desde meados do século XX.

Pessoas refrescam-se nas fontes do Trocadero, em Paris. AP Photo/Michel Euler

Este calor tem consequências mortais, tendo Paris sido considerada uma das cidades europeias com maior risco relativo num estudo da revista Lancet Planetary Health sobre o excesso de mortalidade atribuído ao calor.

Embora estas regiões altamente urbanizadas sejam as de maior risco, a situação é semelhante para todas as grandes cidades francesas.

Inundações põem em risco 2,2 milhões de pessoas em Hauts-de-France

No norte, a maior ameaça da região de Hauts-de-France são as inundações extremas. Seis em cada 10 municípios (onde vivem 2,2 milhões de pessoas) correm esse risco.

Em novembro de 2023, a região foi atingida por inundações repetidas, com o equivalente a três meses de chuva em duas semanas, afetando 244 municípios e 450 mil habitantes.

A modificação do solo devido à urbanização torna-o vulnerável ao rápido aumento dos níveis de precipitação. Em Boulogne-sur-Mer, por exemplo, registou-se um aumento de 29,3 mm por década desde os anos 50.

O relatório refere igualmente que se registaram episódios de precipitação mais concentrados em períodos mais curtos. Menos chuva no verão conduz a secas e à degradação dos solos e mais chuva no inverno, com episódios mais extremos, aumenta o risco de inundações.

A subida do nível do mar também torna as regiões costeiras de Hauts-de-France particularmente vulneráveis.

Subida do nível do mar e erosão costeira na Bretanha

O impacto climático mais premente na Bretanha, que tem um terço da costa de França, é a ameaça da subida do nível do mar.

Em Brest, o nível do mar subiu 20 cm desde 1900 - cerca de 13 cm desse aumento registou-se desde 1970.

A taxa de subida está a acelerar e continuará a fazê-lo independentemente do cenário futuro de gases com efeito de estufa. Limitar o aquecimento global a 2°C poderia dar tempo à região. Com 2°C de aquecimento, dois metros de subida do nível do mar poderão não ocorrer antes de 2300. Se as emissões continuarem a aumentar, o nível do mar poderá subir um metro até ao final do século e 2 metros até 2150.

Com a subida do nível do mar, surge a ameaça adicional da erosão costeira. Cerca de 130 000 pessoas na região já estão a enfrentar a ameaça de submersão, especialmente em Saint-Malo, onde 25 000 habitantes vivem abaixo do nível do mar.

"A elevada exposição e a grande vulnerabilidade das nossas costas às alterações climáticas estão bem estabelecidas e, por conseguinte, estes efeitos só podem agravar-se com a subida do nível do mar", como refere o Conselho Superior da Bretanha para o Clima no seu relatório anual de 2024.

Um vislumbre do que pode acontecer em França

Esta é apenas uma amostra do que pode ler-se no relatório de 100 páginas. Publicado a 19 de setembro de 2024 pelo Reseau Action Climat (RAC) em parceria com a Agência para a Transição Ecológica (Ademe), os seus autores descrevem exatamente como os riscos climáticos específicos estão a afetar cada região de França e como poderão agravar-se no futuro.

Um bombeiro pulveriza água para apagar os restos de um incêndio numa floresta ardida, em Hostens, a sul de Bordéus, no sudoeste de França. AP Photo/Francois Mori

As projeções baseiam-se nos cenários de aquecimento global do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas. Utilizam também dados pormenorizados do Météo-France, do Conselho Superior do Clima, do Instituto Nacional de Estatística e Estudos Económicos e de grupos regionais de especialistas em clima.

Os autores do relatório afirmam que, embora a sua análise não mostre o futuro, "dá-nos um vislumbre" de um mundo onde as emissões de gases com efeito de estufa não são reduzidas.

Estes cenários confirmam a necessidade urgente de agir rapidamente, uma vez que as consequências destes cenários "pessimistas" seriam dramáticas".

É necessário mais dinheiro para as autoridades locais se adaptarem ao clima

Apesar das recomendações do Conselho Superior para o Clima de França, não houve nenhuma avaliação oficial recente dos riscos e vulnerabilidades climáticas do país que apresente cenários para cada região.

O RAC espera que, para além de encorajar a ação do governo, o relatório possa tornar-se uma ferramenta vital para ajudar as autoridades locais a enfrentar as ameaças regionais e acelerar a transição ecológica.

Mas para isso é preciso dinheiro. O Instituto de Economia do Clima estima que as autoridades locais investiram cerca de 8,4 mil milhões de euros por ano na transição ecológica.

Para atingir os objetivos climáticos actuais, é necessário mais do que duplicar este investimento para 19 mil milhões de euros por ano. Isto inclui a contratação de 25 000 pessoas em postos de trabalho a tempo inteiro dedicados a projetos climáticos.

O antigo governo apresentou um fundo de transição ecológica como a principal alavanca para financiar a transição ecológica local.

Menos de um ano após o anúncio, esse fundo já sofreu dois cortes. Foi reduzido de 2,5 mil milhões de euros na Lei das Finanças de 2024 para 2 mil milhões de euros em fevereiro - um montante "protegido" de acordo com o Ministro da Transição Ecológica - e depois cortado novamente para mil milhões de euros em 2025.