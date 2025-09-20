PUBLICIDADE

As catatuas de crista amarela, em perigo crítico de extinção, encontraram um santuário inesperado entre os arranha-céus de Hong Kong, mas, tal como os seus vizinhos humanos, enfrentam agora dificuldades em encontrar um lugar a que chamar casa.

Nativas da Indonésia e de Timor-Leste, as aves brancas como a neve, com as suas cristas a brilhar como coroas amarelas, grasnam nos parques urbanos do centro financeiro asiático. Representam cerca de 10 por cento da população selvagem global da espécie, que conta apenas com 2.000 aves adultas.

A investigação mostra que a população de catatuas da cidade estagnou, uma vez que as aves, que vivem em cavidades de árvores, estão a perder espaços naturais de nidificação em árvores velhas devido a tufões e à poda de árvores pelo governo para segurança pública. Este facto vem juntar-se às pressões globais sobre as catatuas, tais como o comércio ilegal de animais de estimação e as alterações climáticas.

Os conservacionistas de Hong Kong avançaram com uma solução: instalar caixas de nidificação artificiais que imitam estes buracos naturais.

Astrid Andersson, uma investigadora de pós-doutoramento da Universidade de Hong Kong que liderou o projeto, disse que um par de aves já se instalou numa caixa-ninho que a sua equipa fixou numa árvore do seu campus, a universidade mais antiga da cidade. O seu objetivo é instalar 10 caixas até ao final do ano e, nos próximos anos, aumentar esse número para 50 em toda a ilha de Hong Kong.

"E depois podem continuar a viver na cidade", disse.

O comércio de animais de estimação e a perda de habitat levam espécies da Indonésia à beira do abismo

Outrora muito difundida nas cadeias de ilhas da Indonésia central e oriental e em Timor-Leste, a cacatua de crista amarela desapareceu de muitas ilhas e agarra-se à sobrevivência noutras.

A União Internacional para a Conservação da Natureza afirma que cerca de 90% da população terá desaparecido desde 1978, principalmente devido à captura para o comércio de animais de estimação.

Related Mecânico de motas agora treina araras em Jacarta

A fraca aplicação de uma proibição de exportação decretada pela Indonésia em 1994 permitiu a persistência do comércio, incluindo o de pintos. Em 2015, a polícia indonésia prendeu um homem por suspeita de contrabando de cerca de 20 aves, colocando-as dentro de garrafas de água.

Um grupo de cacatuas selvagens de crista amarela empoleira-se numa árvore no Parque Victoria em Hong Kong, a 22 de agosto de 2025. AP Photo/Chan Long Hei

A desflorestação causada pela agricultura e pelo abate de árvores é outro problema. A Indonésia perdeu 107.000 quilómetros quadrados da sua floresta tropical original entre 2002 e 2024, uma área aproximadamente do tamanho da Islândia, responsável por cerca de um terço de toda a perda de cobertura arbórea durante esse período, de acordo com a Global Forest Watch.

As alterações climáticas estão a piorar a situação. O aumento das temperaturas seca as florestas, tornando-as mais vulneráveis aos incêndios. Muitas aves vivem em ilhas vulcânicas, onde as erupções podem provocar incêndios florestais nas paisagens ressequidas.

"Os incêndios são enormes", disse Bonnie Zimmermann, diretora do Indonesian Parrot Project, uma organização sem fins lucrativos.

Vendas de aves no mercado de Hong Kong suscitam preocupações

As cacatuas selvagens nos parques urbanos de Hong Kong podem ser de animais de estimação que fugiram ou foram libertados, disse Andersson. Uma lenda urbana diz que descendem de aves de estimação libertadas por um governador britânico antes da sua rendição às tropas japonesas invasoras em 1941. Hong Kong, uma antiga colónia britânica, voltou ao controlo chinês em 1997.

Hong Kong proíbe o comércio de catatuas selvagens capturadas, mas permite a venda de aves criadas em cativeiro para operações registadas ao abrigo da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, ou CITES. No entanto, não existe qualquer operação de criação registada na cidade.

Em agosto, um pintainho de três meses foi cotado a 14 000 dólares de Hong Kong (1 533 euros) no mercado de aves da cidade.

Um inquérito realizado em 2017-2018 por Andersson encontrou 33 catatuas à venda, o triplo do número de aves importadas desde 2005. Podem ser provenientes de criação doméstica, tráfico do estrangeiro ou da população selvagem de Hong Kong, afirmou a universidade num comunicado.

Uma catatua selvagem de crista amarela empoleira-se numa árvore no parque Victoria em Hong Kong. AP Photo/Chan Long Hei

Andersson desenvolveu um teste forense para ajudar a distinguir entre os que vivem em estado selvagem e os criados em cativeiro e espera que um dia possa ser aplicado no mercado.

Muitos habitantes de Hong Kong não sabem que as aves estão criticamente ameaçadas de extinção. Dreamy Cheung disse que não sabia quando comprou o seu animal de estimação, Mochi, em 2021, por 20 000 dólares de Hong Kong (2 191 euros). Sentiu-se ansiosa depois de saber que a sua ave inteligente estava em perigo de extinção, especialmente devido à falta do anel de identificação da pata e à possível origem ilegal.

"É como tirar o bebé de outra pessoa", disse.

Numa declaração enviada por correio eletrónico à The Associated Press, o Departamento de Agricultura, Pescas e Conservação afirmou que o governo estava empenhado em proteger as espécies ameaçadas, com inspeções regulares nos mercados e nas lojas. Não há registo de caça furtiva de catatuas nos últimos cinco anos, mas investigará quaisquer denúncias, afirmou.

Acrescentou que fornecerá conselhos sobre a conservação das aves para qualquer poda de árvores que possa afetar as aves selvagens.

Criar espaço para a coexistência

As cacatuas de Hong Kong simbolizam a forma como os seres humanos e a vida selvagem podem coexistir num ambiente altamente urbanizado, afirmou Andersson. As aves locais também podem ser portadoras de algumas linhagens genéticas distintas que não existem na sua área de distribuição nativa, ajudando a manter a sua diversidade genética.

"Esperamos que a população de Hong Kong possa contribuir para salvar esta espécie da extinção", afirmou.

A sua equipa planeia utilizar câmaras instaladas no interior das caixas-ninho para recolher dados sobre o comportamento reprodutivo das catatuas, um tópico que não tem sido amplamente estudado.

O conservacionista Harry Wong sobe à árvore para instalar uma caixa-ninho artificial para cacatuas selvagens de crista amarela no Parque Victoria em Hong Kong, em 18 de agosto de 2025. AP Photo/Chan Long Hei

As catatuas grasnaram nos ramos superiores de uma árvore num parque na zona de Causeway Bay, na cidade, enquanto o conservacionista Harry Wong instalava uma caixa de nidificação cheia de aparas de madeira.

Wong tentou um projeto semelhante há uma década, sem sucesso.

Desta vez, ao ver as catatuas ocuparem uma caixa-ninho na Universidade de Hong Kong apenas dois meses após a sua instalação, ficou entusiasmado e surpreendido.

"Podemos criar pequenas coisas na cidade que permitam que os animais que aqui vivem coexistam connosco", afirmou.