As sondagens continuam a apontar para uma mudança de governo nas eleições em Espanha. O socialista Pedro Sánchez poderá ter de passar testemunho para o conservador Alberto Núñez Feijóo, que provavelmente precisaria do apoio do partido de extrema-direita Vox para governar.

Uma coligação entre o partido de centro-direita e a extrema-direita é algo que não acontece em Espanha desde o fim da ditadura, nos anos 70, e provavelmente significaria muitas mudanças no país. Quase não foram discutidas propostas económicas durante a campanha elitoral, mas os especialistas concordam que, se houver uma mudança de governo, isso irá refletir-se na economia. "Penso que mudaria principalmente por causa da política fiscal. A oposição é muito crítica em relação ao aumento dos impostos nos últimos anos, do aumento das despesas com as pensões devido à reforma recentemente implementada. Acredito que o Partido Popular pretende reduzir as despesas e também reduzir os impostos", explicou O-Ton Marcel Jansen, investigador da FEDEA, em entrevista à euronews. "O importante é que, se quisermos reduzir os impostos em Espanha, temos de cortar quase diretamente nas despesas. Depois de uma década de austeridade em Espanha, cortar significa realmente tocar no "osso"", acrecentou. O executivo que entrar em funções terá o grande desafio de reduzir a dívida pública, que está nos 112%, e o défice, que se situa nos 4,8%, ambos acima dos tetos ditados pelas regras da União Europeia. Mudanças em temas fraturantes Mas as mudanças poderão fazer-se sentir, também, em temas sociais fraturantes, tais como os direitos da comunidade LGBTIQ. A legislação conhecida por "Lei Trans" deixou de considerar a mudança de sexo como o tratamento de uma patologia, em linha com o parecer da Organização Mundial de Saúde. O procedimento pode ser feito a partir dos 16 anos e sem condições médicas impostas. A lei foi aprovada em fevereiro passado e o Partido Popular prometeu revogá-la. "Voltaríamos a ser patologizados, voltaríamos a estar subordinados a certificados médicos, a ser tutelados, a não podermos sequer escolher se queremos receber hormonas. Estaríamos a dar um passo gigantesco para trás", afirmou Uge Sangil, presidente da FELGBT. "Com a lei existente, as pessoas transexuais podem mudar de nome e de sexo e não têm de se submeter a operações ou a tomar hormonas", realçou. Caso não haja clara maioria de um partido, que é pouco provável, ou haja dificuldade em fazer uma coligação, terão de repetir-se as eleições, tal como aconteceu em 2019.