The Cube: Cartaz de boas-vindas a Zelenskyy manipulado em Nova Iorque

Uma gralha na grafia da palavra Ucrânia num outdoor tornou-se viral. No The Cube fizemos a verificação das imagens e descobrimos o que aconteceu.

Será que um cartaz na cidade de Nova Iorque destinado a dar as boas-vindas ao presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy cometeu um erro de digitação embaraçoso?

Isso é o que algumas publicações nas redes sociais afirmam. Mas será verdade?

Esta publicação na rede social X tornou-se viral, obtendo centenas de milhares de visualizações.

Afirma mostrar uma mensagem num outdoor dando as boas-vindas ao presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, de visita a Nova Iorque para discursar perante os líderes mundiais na sede das Nações Unidas a 20 de setembro.

E alguns internautas garantem que a mensagem do outdoor continha um erro ortográfico embaraçoso: em vez de Ucrânia, estaria escrito "urina".

O vídeo também tem o logótipo da Fox News, o que indicaria que o vídeo teria sido partilhado por um grande meio de comunicação internacional.

Como podemos verificar se este clip é ou não verdadeiro?

A primeira coisa que fizemos foi verificar o site da Fox News e não encontramos nenhuma prova de que este vídeo tivesse sido publicado.

Um porta-voz da Fox disse à AP que a gravação não tem nenhuma ligação à empresa, o que significa que o logótipo foi adicionado sem qualquer consentimento.

Alguns jornalistas até foram ao local exato onde este clip viral foi filmado, no cruzamento da 42nd Street com a Eighth Avenue, em Nova Iorque.

O repórter da NBC, Ben Collins, visitou o local um dia depois do vídeo viral ter sido publicado e constatou que as imagens não poderiam ter sido recolhidas em setembro deste ano.

Um especialista em ameaças digitais também divulgou publicações em que mostra as diferenças na aparência do cruzamento em setembro de 2023.

Chamou a atenção para as mudanças no prédio da esquina, onde hoje funciona um McDonald's, mas não no clip partilhado nas redes sociais

A AP também entrou em contato com a Big Outdoors, empresa que constrói e gere o outdoor. Disseram: “Nenhum anúncio da Ucrânia esteve no espaço… Foi totalmente fabricado”.

Não está claro em que momento o vídeo original de Nova Iorque foi registado, nem onde foi publicado pela primeira vez. Mas esta é uma tática que já vimos muito em relatos pró-Kremlin para denegrir a Ucrânia e os seus aliados.