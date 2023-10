Associação Judaica Europeia alerta para antissemitismo

A comunidade judaica queixa-se do aumento do antissemitismo - Direitos de autor AP Photo/Markus Schreiber

De Maria Psara

As manifestações populares sobre o conflito no Médio Oriente espalharam-se por todo o mundo e o presidente da Associação Judaica Europeia, Menachem Margolin, está preocupado com as mensagens intimidatórias.