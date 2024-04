Eurodeputados dos grupos dos Socialistas, Liberais e Verdes criticam processo de seleção do alemão Markus Pieper como representante da União Europeia para as pequenas e médias empresas e exigem que nomeação seja repetida.

Um caso de favoritismo político pode estar prestes a atingir a Comissão Europeia. A decisão de nomear o eurodeputado alemão Markus Pieper como representante da União Europeia para as pequenas e médias empresas foi contestada por quatro comissários, que escreveram uma carta à presidente Ursula von der Leyen a exigir que o processo de seleção seja discutido.

Eurodeputados dos grupos europeus dos Socialistas, Liberais e Verdes também criticam a escolha e pedem à Comissão que repita a nomeação de forma transparente.

"O processo de seleção deve ser repetido e, desta vez, devem guiar-se pelos critérios que eles próprios definiram. Disseram que a decisão seria tomada com base no mérito e no equilíbrio entre géneros. E se dois candidatos tivessem as mesmas qualificações a escolha recaía sobre um dos Estados-Membros com menor representação nas instituições europeias. Nos três critérios, parece que o candidato era muito pior do que os outros dois candidatos. Por isso, quero um procedimento em que o melhor candidato fique efetivamente com o lugar. Penso que isto é perfeitamente normal", defende Daniel Freund, eurodeputado alemão dos Verdes.

Pieper é membro do partido União Democrata-Cristã da Alemanha, tal como Ursula von der Leyen, e foi o preferido entre todos os candidatos, ainda que tenha ficado aquém no processo de seleção.

A Comissão Europeia defende a nomeação, alegando que o processo obedeceu aos critérios definidos para qualquer outra nomeação.

"O procedimento é muito simples. Trata-se de uma proposta do Comissário responsável pelos recursos humanos, ou seja, do Comissário Johannes Hahn, com o acordo da Presidente e após consulta do Comissário responsável pela pasta que é, neste caso, [o Comissário europeu de Mercado Interno] Thierry Breton", explica Eric Mamer, porta-voz da Comissão Europeia.

O novo cargo de representante da União Europeia para as pequenas e médias empresas corresponde a um mandato de cinco anos com um salário base de quase 17 mil euros mensais.